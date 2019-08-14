時力決策會：持續與民進黨對話

2019-08-14

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕時代力量黨主席邱顯智前天宣布請辭後，時代力量昨召開決策會討論相關後續事宜。經將近三小時的討論後，發言人陳志明轉述兩點決議，指決策會認同邱與民進黨展開對話的路線，未來應延續此路線、繼續與友黨展開會談；決策會也決議全力慰留邱續任黨主席，因此會中未針對新任主席人選進行討論。

多個選區 與民進黨參選人「強碰」

時力在立委林昶佐宣布退黨後，風波不斷，不僅邱顯智請辭黨魁，立委洪慈庸也在昨日決策會議後宣布退黨。

時力在此次區域立委提名中，除宣布退黨的林昶佐、洪慈庸兩位現任立委外，分別在新北市淡水區、台北市松信區、桃園市中壢區、新竹市、高雄市鳳山區提出參選人，多個選區皆與民進黨參選人「強碰」。

邱顯智與民進黨主席卓榮泰雖於上週會談達成共識，未來在協商階段，針對對方已經提名的區域立委選區，時力與民進黨將暫不提名，不過此作法在時力黨內並未獲得共識。

邱顯智雖對外強調，兩黨主席首次會談並未觸及艱困選區的人選協調，未來是否繼續協商也要看民進黨對時力價值合作的回應，但有多位已提名的區域立委參選人在兩黨主席會談後率先表態，強調不接受協調，黨內未凝聚共識，也讓艱困選區的協調存在諸多變數。

在邱顯智辭去黨主席後，民進黨與時力在明年區域立委協調是否繼續受到關注。民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，台灣必先求穩定才能因應國內外各種緊張的局勢，國內各政黨間穩定的合作對台灣最有利。卓也表示，民進黨仍盼在廿一日中執會完成大部分區域立委徵召區的提名作業。

卓榮泰：盼時力內部趕快穩定下來

卓榮泰說，提名策略小組十四日上午會再開會，對廿一日中執會提名的選區及範圍進行盤點。徵召提名希望是以「整體性」來作業，例如台北、新北需要徵召的選區，就以縣市為單位一併來提名人選。

卓榮泰說，至於最困難的選區，包括新北、離島等，目前還沒有進展，其中包括時力立委黃國昌是否繼續參選，一直沒有答案。不過，這些最艱困選區，到九月初來處理也可以。卓也說，希望時力新主席出爐之後，趕快內部穩定下來，才能與時力談。

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