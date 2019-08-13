國民黨「換韓改郭」？ 洪秀柱：選情不會樂觀

2019-08-13 10:35

〔記者陳昀／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今天接受廣播專訪，被問到黨中央是否可能「換韓改郭」，洪秀柱說，換掉是不可能的，除非韓自己不選，但她也坦言，若再換一次，國民黨選情不會樂觀。

對於郭、柯、王三方結盟態勢，洪秀柱表示，現在的現象讓人憂心，說實在鴻海創辦人郭台銘這麼有錢，會來參加初選應該是真的想為國家做點事情，他滿懷熱情和理想，初選結果如此確實是很大的挫折、打擊，郭、王都是有心為國家做事的人，希望外界不要太多批評，黨中央要用一點時間讓支持者冷靜，再用最誠懇的態度留住他們，畢竟「加在一起是很強的力量，出去就可能是傷害」。

對於郭台銘可能脫黨參選嗎？洪秀柱直言，不知道，各家報導好像有那個影子，但她不確定，且王金平強調不會脫黨、上天自有安排，她也想不通是什麼安排。

被問到有個說法是郭、王在等「換韓改郭」，洪秀柱表示，換掉是不可能的，除非韓國瑜自己不選，韓國瑜本人的意志力才是重點；對於外傳韓國瑜仍有未爆彈，洪秀柱說，言之過早，萬一不幸有這種事，到時又要選擇誰？時間也所剩不多，恐怕黨中央要趕快徵召，被追問「再換一次會贏嗎？」洪秀柱嘆道，不樂觀。

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