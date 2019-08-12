獨家》囂張！德國珍奶店不挺九二共識 中國網民嗆「明年武統」

2019-08-12 08:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕手搖飲風波延燒到德國！以珍奶等飲品聞名，由台灣人創辦的德國知名手搖飲「Teamate」，只因內部員工在社群軟體發表個人支持「台灣中國一邊一國」相關言論，竟被中國網民找碴式狂刷一星負評，甚至嗆出「明年武統（台灣）」囂張言論。

Teamate在德國杜賽道夫擁有數家分店，數年前成功將台灣手搖飲文化德國，珍珠奶茶、烏龍奶茶等是當紅炸子雞，由於其風味道地，不僅被許多在德國的台灣人評為「故鄉口味」，也受到外籍顧客的歡迎。

一位經常往來台德兩地的商務人士向本報記者投訴，Teamate的店經理日前在IG表達其「支持台灣獨立，92共識是狗屎，台灣中國一邊一國」等言論，被中國網友看到後玻璃心碎一地，在微信號召群起刷一星負評，言論之囂張令人氣憤。

而中國網民給一星的評論千奇百怪，「竟然沒賣榨菜口味奶茶」、「搞甚麼TD（台獨）這種事情」等各種負評短時間狂刷數百則，一時間簡體中文佈滿留言牆，恐嚇查逃漏稅、檢舉衛生問題的更不在少數，更有想揪團去現場抗議的，最囂張的則是直接嗆出「明年武統」的言論。

中國網民也動員翻牆到Teamate的官方臉書粉絲專頁，進行負面評價，不僅有外籍人士跳出來反批他們「有病」，所言非事實，還有網友質疑「住那麼遠根本沒來過這家店卻亂寫評論」，也有網友做了習近平森七七的KUSO圖反諷「沒使用臉書的自由」，不過中國網民也不甘示弱，貼出「赤化台灣」的圖。

事件爆發後也受到PTT注目，短時間也湧入許多台灣鄉民留言「台灣本來就不屬於中國」、「德國人會配合抵制嗎？」、「這店是在德國又不是在中國」、「蝗蟲到哪都害蟲」、「掃玻璃囉」等，反酸中國網民素質不過如此。

投訴者指出，Teamate在台灣人之間口耳相傳，許多人到德國不論旅遊或者商務出差都一定會去光顧拜訪，而且讓手搖飲能成功行銷德國，加上也有為數不少不同國家的人，也是把台灣的特色發揚光大。他認為當地也有其他手搖飲，也有中國品牌的，但個人主觀覺得飲料品質及口味確實領先一段不小差距。

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