日媒專訪小英 眼尖網友垂涎這種台灣茶飲…

2019-08-06 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上月27日接受《NHK》（日本放送協會）專訪，強調保衛台灣民主絕不接受「一國兩制」，但有眼尖的日本網友發現，在採訪過程中，招待日本主播的飲品竟然是「珍珠奶茶」！日本網友為此熱烈討論，大喊「羨慕！想喝」。

蔡英文接受專訪時強調，台灣一定要加強國防能力，對於香港「反送中」行動，蔡總統希望港人的民主、言論自由能像台灣一樣受到保障。日本網友除了注意專訪內容外，同時也眼尖發現，招待主播的飲品竟然是紅翻日本的「珍奶」，網友表示「99％的日本人都沒發現，只有女高中生才會注意桌上放的是珍珠奶茶」，這個驚人的發現，在日本網路上引發廣泛討論。

日本近日颳起一陣「珍奶風」，珍奶專賣店在日本都大排長龍，還將許多食物加入珍珠做成創意料理。這次日本媒體前來專訪蔡總統，也用珍奶做「外交」，日本網友表示「羨慕！」、「太棒了吧」、「一邊咬珍珠一邊採訪很棒！」、「我也好想喝喝看台灣道地的珍奶」、「可是旁邊有一瓶水，可能他不喜歡甜食」。

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