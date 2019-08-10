FAPA會長：美智庫認柯是投機者 「親美友中」兩邊不是人

2019-08-10 15:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣人公共事務會會長（FAPA）郭正光今投書媒體表示，持續在為參選總統準備的台北市長柯文哲，在許多美國智庫人士眼中已被認定為投機者；郭正光說，不少美國專家學者都知道柯文哲在台灣批評總統蔡英文過度親美，但柯文哲在訪美時拜訪智庫人士，卻宣稱台灣在安全方面沒有選擇、只能親美，讓參與者認為柯文哲發言前後矛盾。

郭正光在投書中指出，柯文哲的「親美友中」策略看似可以兩邊討好，但結果來看，只是兩邊不是人；郭並引述美國智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）見完柯文哲後的推特表示，「（柯文哲）若參選，他會需要完整解釋如何應對北京政府，以及如何強化台灣的國防」

以下為郭正光投書全文： 儘管柯文哲仍未表態是否參選總統，但試水溫的心態可見於其3月時向華府官學界宣傳外交及國防主張。在那之後，柯文哲即不斷號稱他是美國可接受的人選。今天，FAPA決定將華府官學界對柯的看法向台灣人民分享，並反駁這片面之詞。 就FAPA跑美國國會的經驗而言，柯文哲在參眾兩院皆缺乏知名度，沒人在意他在總統大選的角色。跟已見過眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）的鄭文燦相比，柯文哲3月的華府行沒有見到任何美國議員。據了解，柯市府的替代方案是參觀國會遊客中心，如同一般觀光客。 儘管柯文哲的訪問正值國會休會，但蔡英文總統7月12日過境紐約的時間點，對與美國國會議員見面也相當不利。當天是周五，而周末前美國議員多會準備返回各州服務選區。但如我們所見，包含民主黨參議院外交委員會領袖梅南德茲（Robert Menendez ）在內的5位重量級友台議員，皆特地前往出席蔡總統的酒會，且其中3位的選區離紐約非常遙遠。 另外，與智庫人士對談後，FAPA發現柯文哲已被認定是「投機者（opportunist）」。不少專家都知道柯在國內批評 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統過度親美，因此當他在布魯金斯學會（The Brookings Institution）與13位智庫人士閉門對談，反而表示台灣在安全方面沒有選擇（只能親美）時，讓參與者認為言論前後矛盾。尤有甚者，我們也得知柯文哲在一個沒有媒體報導的保守派智庫會晤中，加碼表示台灣應更加親美。這讓人認為，柯文哲在保守派學者前假裝親美的一面。 美國智庫並非象牙塔內的研究單位，反而是許多退休資深官員的匯聚地。因其人脈及運作彈性，美國行政部門常向智庫專家諮詢重大政策的看法。反過來說，智庫有時也是美國行政部門不干涉台灣內政時的放話管道，其重要性可見一斑。 總而言之，有意參選總統的柯文哲完全沒有做好對美工作準備，也因此毫無在美中之間做等距外交的能力。同時，跟能在中國簽署經貿備忘錄的韓國瑜相比，柯至今也只被國台辦口頭讚賞其「兩岸事務不是外交、國際關係」的論述。「親美友中」看似可以兩邊討好，但結果來看，只是兩邊不是人。 就讓美國智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）見完柯文哲後的推特做結尾：「若參選，他會需要完整解釋如何應對北京政府，以及如何強化台灣的國防」。

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