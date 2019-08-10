獨家》這裡是北韓？中市這單位發公文要求「禮貌詞」

2019-08-10 08:40

〔記者張軒哲、唐在馨／台中報導〕台中市府觀光旅遊局最近訂定一項特別的「公務倫理實施計畫」，明訂員工應有的禮貌行為，公文發出後不少員工私下互問：我們是多沒有禮貌？

據指出，觀旅局這項公文是八月六日發出，並要求相關規定即日起實施，公文表示，訂定「公務倫理實施計畫」，主要是為了加強觀旅局員工的公務倫理觀念，提升禮貌及改善員工態度，以建立好禮及敬業態度的工作環境。

而為了強化禮貌及態度，觀旅局明訂員工應有的基本禮貌行為包括：一：微笑、注目、打招呼；二：你好、早安、明天見；三：請、謝謝、對不起；四：拱手、握手、Give Me Five；五：尊重、關懷與祝福；其餘另有要求員工要注意廉潔及公務員形象等等。

但這個辦法公布後，觀旅局員工私下議論紛紛，有員工表示「我們現在是小學生？還是活在北韓？」「上述五點是基本待人接物禮儀，需要特別列為局內規範？每天行禮如儀的說：你好，早安，明天見？」

也有員工說，如果說規定接待洽公民眾要如此八股，多少還能理解，現在公文明白表示：要提升員工的禮貌及工作態度，真的讓人看了很打擊士氣，有人想問：「我們是多沒禮貌？」

但也有員工說，先前觀旅局長林筱淇曾被寫黑函投訴對員工不好，局長還對外表示跟大家相處不錯，結果現在又來一個「要求禮貌公文」，現在大家只好每天勤練「拱手、握手、Give Me Five」。

但也有員工說，這個辦法應該是全台中首創，說不定也是全國首創，往好處想，說不定也真的能帶動一股新的風氣，可以肯定新團隊首長的心情。

對此，台中市府人事處表示，尊重各獨立機關的權責，觀旅局要訂這個辦法自無不可，但問到如果這樣的話台中市府需不需要全部統一規定「要有禮貌」的相關規範？人事處則表示這是基本禮儀，台中市府應該不必特別訂定。

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