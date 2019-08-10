要求員工「有禮貌」 中市觀旅局長：因為我也被投訴過

2019-08-10 10:52

〔記者唐在馨／台中報導〕台中觀旅局8月6日發文，要求員工即日起要有禮貌，各項規定讓員工私下抱怨好像被當小學生，觀旅局長林筱淇今天早上表示「其實是因為我也被同仁投訴沒跟對方打招呼」，她並表示這是該局人事處依據中央的公務人員服務守則為依據擬定，只是「提醒」，不會處罰。

台中觀旅局訂的這項公務人員倫理公約，公約內容明白表示是為了強化禮貌及態度，並明訂員工應有的禮貌行為包括：

一：微笑、注目、打招呼

二：你好、早安、明天見

三：請、謝謝、對不起

四：拱手、握手、Give Me Fine

五：尊重、關懷與祝福

而這個辦法公佈後引發觀旅局內議論紛紛，有人認為被當小學生，也有人表示感覺自己到了北韓。

對此，觀旅局長林筱淇表示，事實上這個公約是觀旅局的人事單位，依據考試院的公務人員服務守則，摘取相關內容及精神訂定，她一切授權人事單位訂定及公佈。

林筱淇說，會訂定這個公約，其實緣起是因為有多次主管會議，都有主管反應，因為部份同仁可能看到外賓或是彼此，都相當冷漠，或是不打招呼，她本來覺得這也沒有什麼，沒想到同仁跟她反應「局長，其實妳也被投訴過」，害她嚇一跳。

林筱淇說，她問同仁自己被投訴什麼？原來是有一個同事到局長室抱怨，說局長看到她沒有反應，也不會打招呼，林筱淇說，她自問自己不是這樣的人，後來一了解才知道因為那個同仁沒有戴識別証，她並不知道對方是誰，所以沒有打招呼。

林筱淇表示，因為自己也被「投訴」，所以她才想是否需要真的提醒大家一下，如果能夠形成風氣，不只局內同仁互相感覺氣氛好，看到外賓外賓也會感受到觀旅局的接待風氣不一樣，而也在大家討論後，人事處主動說可以有這個辦法，她才授權人事單位去擬定並公佈。

林筱淇說，她絕對不希望外界因此誤會觀旅局的同仁「沒禮貌」，她也不知道已經是透過公文頒佈了，強調這只是內部呼籲，沒有罰則也不會獎懲。

相關新聞請見

獨家》這裡是北韓？中市這單位發公文要求「禮貌詞」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法