神鬼女詐前臺雅集團董座逾50億！前夫、友人涉隱匿犯罪所得聲押禁見

女子羅佩雯涉詐欺已故老董被聲押，其友人、兄嫂及前夫分別涉嫌幫忙羅隱匿犯罪所得。（讀者提供）

2025/03/28 07:21

〔記者王定傳／台北報導〕曾詐欺親友2千多萬元的女子羅佩雯，出獄後犯行「升級」，涉夥同臺雅集團已故前董座沈裕雄的特助、知名隱餐飲集團負責人鄭淳駿，以投資海外機票、移民投資等騙走沈裕雄逾50億元；台北地檢署2月指揮調查局新北市調查處先後將鄭、羅兩人聲押禁見獲准後，昨發動第二波行動，約談涉嫌幫羅隱匿犯罪所得的楊姓男友人、羅的前夫謝男等人，訊後依涉詐欺罪及洗錢防制法，聲押楊、謝2人。

檢調昨同時以被告身分約談羅的兄嫂，及與羅有資金往來的3名證人；證人部分已請回，羅的兄嫂預計今日移送北檢複訊。

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據了解，羅女涉利用親友把她從沈裕雄手中拐走的詐欺所得「洗白」，包含提供資金讓前夫開貿易公司作為營運資金，或是幫兄嫂開設火鍋店及和菓子店，還出資幫親友繳房貸，甚至滿足自己虛榮心，購買愛馬仕、LV名牌包或奢侈消費，此部份隱匿犯罪所得約數千萬元至數億元之間；至於幫羅女隱匿犯罪所得的4名親友，涉違反洗錢防制法。

羅女曾在旅行社擔任票務工作，以投資機票賺差價為由，向親友詐得2738萬餘元，未料出獄後涉犯金額更龐大的詐案。

檢調追查，羅女與鄭男鎖定沈裕雄為目標，向沈誆稱海外高端客戶有大量機票需求，可從航空公司獲高額回饋金，投資報酬率最高70％，平均48％，他們還有特殊移民投資管道，誘騙沈投資，並將沈拿出的部分款項佯裝為利潤，引誘沈擴大投資；沈男前年過世後，家屬清查資產後發現兩人共拐走沈逾50億元資產。

檢調今年2月發動搜索，發現羅女家又堆滿精品，包括大量的愛馬仕、LV名牌包，甚至有要價上千萬元的LV VIP頂級化妝行李箱等，令人咋舌，最後依詐欺等罪嫌聲押禁見鄭男及羅女獲准，昨再發動第二波行動兵分9路發動搜索並約談7人到案。

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