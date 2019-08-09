台灣燈會預算哪裡來 台中府會吵翻天

2019-08-09 20:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2020台灣燈會今天台中市議會專案報告，籌辦總經費5億，市府向議會申請墊付3.5億，藍綠議員吵翻天，國民黨議員批中央只補助1800萬，乾脆只辦台中燈會，民進黨議員則痛斥盧秀燕辦燈會主題「璀燦台中變摧殘台中！」痛批金額之多恐打破市府歷史紀錄，市府不提追加預算，不給細項科目，申請報告僅一張A4紙，不但便宜行事，根本是「黑箱墊付」暗渡陳倉，先支出預算、後規避審查。

市長盧秀燕爭取到台灣燈會，卻籌不出經費，市議會交通觀光委員會召集人張玉嬿批評，燈會是年初爭取、年中完成計畫，本來第2次臨時會追加預算就可以編列，現在申請預算墊付案是便宜行事、過於草率，金額之多也讓人傻眼，要市長說清楚，不過盧秀燕沈默不語，不斷拱手要他人回應，惹怒眾多民進黨議員要求發言，盧才說「我尊重市府專業！」

市議員林祈峰、江肇國進一步批市府燈會經費3.5億預算全都申請墊付，一旦通過把錢花完後，明年才追加預算轉正，如果不足又要再追加，全案的開支與明細科目，議會都無法做審查，是把議會當議事局，市府行為是對不起台中市民；市議員林德宇會中也問市府是否已經動用預備金，在場的局處首長支吾其言，更讓人火大，痛罵「相當離譜！」問盧秀燕「辦燈會真得準備好了嗎？」

賴佳微也指市府申請3.5億墊付案，沒有細目，僅一張一張A4紙報告，一旦通過「錢花完了，不給我也不行」的便宜行事心態，林筱淇則回應「有相當多議員有索取！」黃守達批市府團隊詢問對於燈會內容推來推去「有議員索取才給！」不問就不給，要問3.5億怎麼用，卻都講不出來，這是蔑視議員與民意「台中燈會是天下掉下來的嗎？有人拿槍逼你辦嗎？」

議員陳政顯則說，台灣燈會分在后里主燈區森林、馬場及副燈區文心森林公園「分3個園區能辦得成功嗎？」而且后里園區35公頃「民眾4小時走得完嗎？」既然後中央補助少得可憐，交通接駁又是大問題，建議市府計取花博教訓，把文心公園租給中央去辦。

陳政顯說，台中花博近6個月人潮724萬人次，2015台中烏日17日燈號稱1300萬人潮，一天來80萬人，而2020台中后里燈會16天更稱1500萬人，交通接駁、停車都是問題，建議不要花這麼多錢，又辦得「2266，」乾脆把文心公園租借給中央去辦台灣燈會，台中市自己辦好台中燈會。

楊正中則在會中唸出一封給前市長、現任交通部長林佳龍，要了后里森林園區2/3當中央燈區，台中市燈區小小一塊當小媳婦，為人作嫁，盼林佳龍放手，

而李中則要盧秀燕放手「自己辦台中燈會，台灣燈會就讓中央自己辦！」

民進黨籍市議員張耀中則指，台灣燈會是台中市府主動去爭取來的，不是中央硬塞的，盧秀燕哭窮，喊中央補助少，但今年中央補屏東燈會也僅一千六百萬，另八千萬是交通接駁補助，其他補助也是縣府向中央其他部會申請補助，但是台中市交通局未提出燈會交通疏運接駁內容「沒有寫作業交報告，還要拿獎學金！」

觀旅局長林筱淇表示，會在本月十二日議會審查日提供台灣燈會的相關細目與內容；主計處長蔣建中說，在年度進行中只要中央政府補助活動，有追加及墊付，以前燈會經費在前一年編列本預算，台灣燈會今年一月確定主辦，七月核定內容，情形特殊，採用墊付案送義會審議會沒有問題。

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