台灣燈會有什麼鬼？議員批市府：連中元普度都拿來擋監督

2019-08-09 18:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市承辦2020台灣燈會，3.5億的預算卻以墊付案來進行，今天在議會引發軒然大波，市議員江肇國在臉書批評，市府竟以中元普度為由要提早散會，盧市府的台灣燈會到底有什麼鬼？難道盧市府只對好兄弟負責，不用對市民負責！

江肇國質疑，台中市政府的台灣燈會，到底在遮遮掩掩什麼？3.5億籌辦款只想用議長墊付案先行支出，不經審查就讓市民買單，明細完全未檢附，就送來議會追認！

他又說，今日的燈會專案報告，市府居然安排了中元普度，說要提早散會，不給質詢，盧市府的台灣燈會到底有什麼鬼？連中元普度都拿來阻擋議會監督，直斥市府只對好兄弟負責，不用對市民負責。

市議會交通觀光委員會召集人張玉嬿也批評，燈會是年初爭取、年中完成計畫，本來第2次臨時會追加預算就可以編列，現以預算墊付案辦理，是便宜行事、過於草率，金額之多恐打破市府墊付案的歷史紀錄。

張玉嬿諷指，恐是沒有預算來源，市府才會如此墊付，這般勢必將陷交通觀光委員會成員於不義，好像議員們沒有好好審理預算，隨便讓市府預算暗渡陳倉；她強調，支持2020台灣燈會預算，只是要求程序正義，市府光明正大提出追加預算即可。

市長盧秀燕表示，台灣燈會中央補助用墊付還是追加方式辦理，她尊重主計處所提出的籌編方式。主計處長蔣建中則說，在年度進行中，只要中央有補助，有2種方式可處理，一種是追加，一種是墊付，台灣燈會補助會議紀錄市府7月24日收到，墊付案也要送議會和各委員會審議，這部分沒有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法