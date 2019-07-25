再槓中央！交通部指燈會補助提早函覆 林筱淇反駁

2019-07-25 18:01

〔記者張菁雅／台中報導〕針對2020台灣燈會補助，交通部與台中市政府隔空互嗆。交通局觀光局今天說已比屏東燈會早1個半月函覆市府補助經費，台中市觀旅局長林筱淇則說，台中市先前舉辦2015台灣燈會，中央2、3週就同意補助，屏東燈會是因為計畫較晚提出，所以觀光局去年9月才同意。

交通部觀光局說，6月28日召開台灣燈會經費需求審查會議，會議紀錄已於昨（24）日發出回覆台中市政府，相較於2019屏東燈會的時程，已提早了1個半月確定，包括「花燈競賽研習」和「大型群聚活動緊急應變計畫」等補助經費，屏東縣政府分別在去年9月及11月間獲同意函覆。

林筱淇則說，市府今年1月底才得知獲得台灣燈會主辦權，5月30日向交通部申請補助1億元，交通部觀光局昨天通知補助1800萬元，發出的是會議記錄，不是正式補助函，補助函今日發出，市府明天才會收到。

林筱淇說，市府爭取補助歷經2個月，等待得有點焦急，屏東縣政府早在2017年2月20日就知道要主辦台灣燈會，有充分時間籌備，但補助計畫較慢申請，所以觀光局去年9月才同意。而台中市曾舉辦2015台灣燈會，當時市府提出補助計畫後，中央2、3週就同意補助，她認為應該是比較這2次燈會補助款核定時間。

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