中市府爭取台灣燈會預算 民進黨團批不是「按鈕就要錢」

2019-07-25 15:43

〔記者張菁雅／台中報導〕針對台中市政府宣稱要自辦台灣燈會一事，市議會民進黨團今日強調，交通部觀光局核定補助時程已比屏東燈會還快，反而是市府申辦計畫內容不實、人數膨風，甚至還未編列相關預算，希望市府盡快提報相關計畫，以利中央審核補助。

民進黨團指出，有關燈區布展、花燈競賽研習及大型群聚活動緊急應變計畫等經費補助，屏東縣政府分別在去年9月及11月才獲得同意函覆，而台中市政府於今年7月24日獲得觀光局正式回覆同意，已經提早1個半月，中央就是希望能夠及早規劃，市府還扯中央「卡關」，顯示盧市府團隊能力有問題，為了怕燈會出包找藉口。

民進黨團說明，針對花燈競賽內容、大型群聚活動演練、交通接駁的規劃部分，交通部觀光局已同意補助約600萬元。另有關中央與地方共同分攤設施部分，觀光局補助分攤經費約1200萬元。至於后里園區中市府申請補助項目，共2160萬元，則由觀光局主責，將可撙節市府經費支出。

針對交通接駁補助部分，黨團表示，觀光局要看交通規劃審查的具體方案，將再會同公路總局、鐵路局、高鐵公司、交通部運輸研究所、客運業者等相關單位共同評估，給予交通接駁經費補助。

黨團總召李天生指出，議長日前已邀集各政黨協商，決定召開臨時會審議台灣燈會預算案，並敲定8月2日召開程序委員會，8月7日至15日召開臨時會。

李天生表示，爭取中央經費補助要提送相關計畫，不是「按鈕就要錢」，也不是「向爸爸媽媽要錢」，請盧市長不要當「中央處理器」，也別學韓國瑜「只要錢不做事、出事推中央」；「大學姐」林筱淇也不要「膨風水蛙」、「信口開河」，誤導市民。

議員江肇國也呼籲市府趕快送計畫給中央，包括園區規劃、主副燈設計、宣傳廣告，還有最重要的1500萬參觀人次如何順利接駁疏運，這些都需要報中央審查核備，才能再爭取更多補助，市府不要政治口水噴不停，趕快挽起袖子工作吧！

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