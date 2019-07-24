台中市府嗆「自辦台灣燈會」 觀光局：已同意固定補助經費

2019-07-24 18:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市主辦2020年台灣燈會，台中市觀光旅遊局長林筱淇不滿交通部觀光局至今尚未行文確定補助經費，擔心「開天窗」，揚言將做最壞打算，不排除自辦台灣燈會；觀光局則說，已訂今天寄出6月28日的審查會議公文，並同意固定補助供市府進行前置作業，交通接駁等補助則需實質審查。

觀旅局長林筱淇說，台中市主辦2020台灣燈會，市府於5月30日即送出補助申請，她並參加觀光局於6月28日舉辦的審查會議，親自說明，希望中央能儘快提供補助，但中央拖了兩個月，市府至今尚未接獲相關經費補助的公文，其多次與觀光局人員接洽，請求中央儘快定案，中央不僅不理，還指責市府進行政治操作、向媒體放話。

林筱淇說，市府要確定中央補助多寡，不足額市府要自籌追加預算提市議會召開臨時會審查，但中央遲不回應，因今年12月就要開燈，市府除了擔心「開天窗」，還要面臨來自議會的壓力，不得不做最壞打算，不排除自辦台灣燈會。

針對台中市政府質疑中央卡補助，觀光局說，6月28日召開台中市政府所提2020台灣燈會經費需求審查會議，中央尊重市府提案的燈會位置，但審查委員擔心花博參觀人數與台灣燈會1500萬人次的人數差距大，后里森林園區安全設施等是否符合需求，要求市府提出說明，為求慎重，觀光局並於7月10日邀集台中市政府與雙方策展人員共同研商雙方規劃範圍，觀光局的策展廠商7月17日再到現場會勘，觀光局已訂今天寄出6月28日的審查會議紀錄。

觀光局說，台灣燈會的固定補助方面，觀光局已同意補助，以方便市府進行前置作業，但交通接駁補助部分，則需實質審查才能確定，強調觀光局一定會全力協助。

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