孫道存生前涉接受太電資助 嫩妻被傳喚作證急躲鏡頭

孫道存嫩妻吳逸萍，今天（26日）被檢調傳喚作證。（記者錢利忠攝）

2024/03/26 17:57

〔記者錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存於2021年11月17日保外就醫期間病逝；檢調掌握，他卸任太電董事長後，時任太電總經理的胞弟孫道亨涉嫌提供200多萬元郵政禮券及2輛公務車，給孫道存及其嫩妻吳逸萍使用，調查局台北市調查處今天搜索太電等7處，約談孫道亨、太電苑姓總經理、前總務部林姓協理及馮姓助理等4人，依違反證券交易法之特別背信罪偵辦，另約談吳逸萍作證，稍晚移送台北地檢署複訊。

今天下午5點左右，吳逸萍坐在北檢法警室內等候檢方開庭，她雙手托著下巴，不時看向法警室外面，後來發現有媒體守候，趕緊轉頭躲避鏡頭。

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孫道存因掏空太電公司200億元、侵占基金會1.2億公款等案，纏訟13年後，孫道存所犯2案被裁定應執行4年3月徒刑。孫道存2017年9月29日入獄，在台北監獄服刑半年多後，2018年3月即申請轉到八德外役監服刑，2021年10月1日，孫道存因罹患惡性腫瘤病況惡化，獲准保外就醫，同年11月17日病逝台北醫學大學附設醫院。

檢調另掌握，孫道存卸任太電董事長後，2017年到2020年間疑似仍持續收到太電提供價值約200多萬元的郵政禮券、租用賓士及TOYOTA ALPHARD等2輛公務車等資助。

此案之所以曝光，起源於2018年間，孫道存因於2016年間涉嫌逃漏1.2億元貨物稅及罰鍰，被法務部行政執行署向新北地院聲請管收，他在短短2小時之內就繳清1.2億元罰款，當初即傳出疑似由太電代墊，孫道存也因此被檢調約談，檢調經前立委黃國昌告發之後，清查太電相關金流，另追出侵占郵政禮券等案。

吳逸萍在北檢法警室內等候檢方開庭時，不時看向法警室外面，後來她發現有媒體守候，趕緊轉頭躲避鏡頭。（記者錢利忠攝）

孫道存（左）於2011年7月被拍到和嫩妻吳逸萍購物。（資料照）

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