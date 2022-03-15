太電掏空爆案外案！當年起訴太電案檢察官 遭調查局約談後請回

孫道存（見圖）因掏空太電等案被判刑，當年起訴太電案的時任台北地檢署檢察官朱應翔，本月3日被調查局台北市調查處約談說明。（資料照）

2022/03/15 12:06

〔記者錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司13年前遭掏空200億元案，刑事部分已定讞，不料卻又爆出案外案！當年起訴太電案的時任台北地檢署檢察官朱應翔（已轉任律師），遭檢舉擔任檢察官任內，疑似多次與太電前高層搭機出國，費用疑由太電買單；調查局台北市調查處本月3日已約談朱應翔等多人說明，考量相關事證仍薄弱，未達能說服法院核發搜索票的程度，經請示檢方後，未移送檢方複訊即請回。

針對遭北市處約談一事，記者今致電朱應翔尋求回應，不過他的手機關機，未能聯繫上。

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時任北檢檢察官的朱應翔於2004年起訴太電案，8年後轉任律師，但他卻遭檢舉，擔任檢察官期間疑似與太電高層過從甚密，當年法務部政風小組也曾接獲檢舉，不過查無刑事不法，也查無涉違反「公務員廉政倫理規範」等事證，此案就此結案，不了了之。

不料，本月3日，北市處再次針對朱應翔遭檢舉在職期間與太電高層過從甚密一案重啟約談，據了解，北市處是針對太電案監聽期間，從太電高層的電話中監聽到「有一支手機在朱應翔那裡」等疑似可能牽涉到不法行為的關鍵字眼，就相關疑點約談朱應翔及太電高層說明。

另外，北市處也針對時任太電董事長室專員林慧貞當初被搜扣到的筆記內容，上頭記載「孫（指孫道存）還給朱50萬」、「孫還給朱20萬」等內容，進一步約談以釐清疑點；據悉，林慧貞指稱孫道存與朱應翔之間只是借貸關係，沒有涉及任何不法。對此，偵辦太電案及朱應翔被檢舉案外案的台北地檢署則表示，「因偵查不公開，不提相關涉案人員、事項」。

孫道存因掏空太電、侵占基金會公款等案，分別遭法院判刑並裁定應執行4年3月定讞；去年10月1日，孫因罹患惡性腫瘤病況惡化，獲准保外就醫，同年11月17日病逝於台北醫學大學附設醫院。

孫道存生前留下高達74億元與1120萬元等2件民事求償案，均尚未確定，不過，孫的子女包括名媛孫芸芸、孫瑩瑩姊妹、長子孫智宏等3人，均已聲請拋棄繼承；至於小孫道存32歲的妻子吳逸萍及其3名子女仍未辦理拋棄繼承。

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