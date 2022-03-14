孫道存病逝留下74億債務官司 孫芸芸、孫瑩瑩姊妹這招脫身

孫道存生前留下高達74億多元民事官司，目前尚未確定。（資料照）

2022/03/14 16:35

〔記者溫于德／台北報導〕72歲前太平洋電線電纜公司前董事長孫道存去年11月17日凌晨病逝，他生前留下高達74億元與1120萬元等2件天價求償案，目前均尚未確定，依法，債務會落在財產繼承人身上，不過，孫的子女包括名媛孫芸芸、孫瑩瑩姊妹、長子孫智宏等3人均已聲請拋棄繼承，但小孫32歲的現任妻子吳逸萍與其他3名子女目前尚未辦理拋棄繼承。

孫道存因掏空太電、侵占基金會公款等案，分別遭法院判刑並裁定應執行4年3月；去年10月1日，孫因罹患惡性腫瘤等病，加上病況惡化，獲准保外就醫，同年11月17日病逝台北醫學大學附設醫院。

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而孫道存的情史相當豐富，雖與首任妻子王文蓮沒有生兒育女，但與第二任妻子何念慈生下名媛姊妹孫芸芸、孫瑩瑩、長子孫智宏；孫另與影星顏寧交往並同居，同時育有1女2子；2009年，孫再與小他32歲的吳逸萍結婚。

孫道存病逝後留下2件民事求償案，其一是投保中心代替2萬多名投資人對孫等人的求償案，北院判孫等人應連帶賠償74億多元，已上訴高等法院，至於另件是第一銀行求償案，孫等人被判連賠償1120萬元。

由於孫道存生前聲請破產，且孫芸芸、孫瑩瑩、孫智宏均已聲請拋棄繼承，北院也於今年1月28日發文准予備查，並於2月8日對外公告，代表孫芸芸等3名子女已脫身；至於尚未聲請拋棄繼承的吳逸萍與其他3名子女，因民法採「全面限定繼承」原則，未來4人為孫償還的債務，僅限繼承金額範圍內。

孫芸芸、孫瑩瑩、孫智宏均聲請拋棄繼承，北院發文准予備查，代表孫道存3名子女已從父親龐大債務中脫身。（記者溫于德翻攝）

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