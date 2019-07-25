中市府要自辦燈會 綠議員批「政治口水噴不停」

2019-07-25 14:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府2020台灣燈會，因不滿中央補助款太少，揚言自辦燈會，並獲得台中市議會國民黨團支持。台中市議員江肇國今日表示，市府應該趕快送計畫給中央，才能再爭取更多補助，拜託市府不要再「政治口水噴不停」，「趕快挽起袖子工作吧」！

2020台灣燈會預算共5億元，市府自籌4億元，希望中央補助1億元。交通部觀光局已同意補助花燈競賽內容、大型群聚活動演練、交通接駁規劃等600萬元；中央與地方共同分攤設施部分補助約1200萬元；至於后里園區市府申請補助項目共2160萬元，則由交通部觀光局主責，可撙節市府經費支出。

市府昨（24）日揚言不排除自辦燈會，市議會國民黨團今日也公開支持市府拒辦「台灣燈會」，改辦「台中燈會」。

對此，江肇國表示，舉辦燈會是台中的大事，當初市長盧秀燕上任才1個月就說大話搶申辦，拿到主辦權後才改口向中央哭窮。現在又說要自己辦，這不是吹牛皮，就是在裝可憐！

江肇國要求市府應該趕快送計畫給中央，包括園區規劃、主副燈設計、宣傳廣告，還有最重要的1500萬人次預估人數，如何順利接駁疏運，這些都需要報中央審查核備，才能再爭取更多補助。他也說，拜託市府不要再政治口水噴不停，趕快挽起袖子工作吧！

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