中市府邀請函有噱頭 議員批過度包裝浪費錢

2019-08-07 13:17

〔記者張菁雅／台中報導〕每當節慶前夕，台中市政府就會宣導禮盒包裝減量，市議員李天生今日抨擊，市府天天喊窮，寄發的邀請卡及區公所活動手冊，卻是過度包裝，不僅做錯誤示範，花錢不手軟更是浪費人民納稅錢。

李天生指出，他接獲市府新聞局寄來一個木材盒，乍看不知道是什麼，發現盒子印有「台中國際動漫博覽會」，裡面裝著地圖型式的邀請卡，才明瞭事情原委，從材質、包裝來看，這份邀請函應該花費不少，也不環保；此外，區公所舉辦模範父親及孝行楷模表揚活動時，發送一本手冊，卻再用袋子包裝，可能是便於攜帶，不過顯得有些浪費。

李天生表示，市府不斷聲稱財政困難，嚴格要求開源節流，但是由市府一級機關到基層公所都大搞噱頭，簡單的邀請卡、文宣品卻弄得繁雜浪費，花錢不手軟。

他強調，政府機關的邀請卡和文宣品，如果製作精緻醒目，讓民眾樂於收藏，才算是頂級成功，如果無法做到，只要內容簡單明瞭，達到通知目的或宣傳效果即可，甚至可以考慮採用電子信函發送，節省經費支出，符合時代潮流，對於使用一次性即丟的物品， 都應該盡量避免浪費。

對此，新聞局長吳皇昇表示，台中國際動漫博覽會」今年邀請國際知名設計師周育潤擔任策展人，並親自設計以木盒包裝的精美邀請卡，希望傳達「想像力不應該被侷限」的活動意涵。邀請盒可回收做為鉛筆盒或儲存盒使用，且使用環保材質，收到邀請函的民眾，在拆開木盒包裝前，應與大部分的收信者一般，有期待亦有驚喜。

另外，民政局表示，由於區公所舉辦活動時，除活動手冊外，時常還會發送市政宣導品，多會斟酌情形選擇合適大小的提袋，方便參與民眾或人員攜帶，未來將提醒區公所舉辦活動注意包裝環保原則，以節省經費並避免資源浪費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法