出口中國商品遭強掛「中國台灣」 摩托車業者：知情也無奈

2019-08-07 17:30

〔記者周湘芸／新北報導〕「台灣摩托車友協會」粉絲專頁昨天在臉書指出，台灣摩托車潮流品牌速比爾（Speed-R Sports 簡稱SPRS）疑似在中國電商網站以簡體字掛上「中國台灣品牌」，揚言抵制。對此，速比爾公司今澄清，今年初就被中國經銷商通知，因應中國《電商法》上路，所有自台灣進口商品皆需掛上「中國台灣」，否則一律無法上架，可說僅是「被告知」，公司本身則從未發表任何政治立場，仍堅決為台灣人的台灣品牌。

速比爾受訪指出，該公司自2014年進入中國市場，每月在中國營收僅1、20萬，截至去年都是掛名「台灣品牌」，不料，今年1月1日便被中國經銷商告知，所有商品皆需掛上「中國台灣」，否則無法在「天貓」等電商平台上架。該公司表示，去年6月收到中國經銷商《微信》公眾號文章時，仍是標記「台灣品牌」，沒想到今年初就受《電商法》制約。

速比爾認為，公司是在今年初就被告知要掛名「中國台灣」，卻在近日被爆出，懷疑是同業惡意抹紅，目前已聯絡上惡意造謠及散布者，並限期對方在週五（9日）前下架貼文、道歉。並強調，大部分生產的產品即便銷往中國仍會印上「台灣國旗」樣式，絕非有舔共一事。

速比爾也在臉書列出10點聲明指出，該公司自始至終為台灣品牌，且大部分產品皆有國旗標誌，此截圖來自中國代理商天貓淘寶等電商購物站的圖資，為代理商自行製作。並痛批台灣摩托車友協會，「拿Ａ國家的圖片扣在台灣公司染紅名義上實屬冤枉」。

速比爾強調，公司從未發表任何政治立場，無論公司或是個人都堅決是台灣人的台灣品牌，但每個國家地區經銷商皆有當地民情文化的銷售與經營方式，中國代理商規定進口台灣產品皆必須冠名中國台灣，公司知情也無奈，感謝台灣摩托車友協會的指教。並表示，騎車不分國界，政治的事與騎車無關。

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