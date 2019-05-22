苗縣赴中參展被稱「中國台灣」 議員質疑遭矮化

2019-05-22 23:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量苗栗縣議員曾玟學於今天議會總質詢時指出，苗栗縣政府近5年公務出國考察56次，中國就有45次，與中國交流頻繁；其中，去年到義烏參加博覽會，還被稱「中國台灣」，質疑遭矮化；縣府工商發展處則表示，當下有發現，現場並提出抗議。

曾玟學今天提出縣府2014年到2019年公務出國考察統計資料，縣府總計56次，到中國就有45次，比例高達8成；縣長徐耀昌於期間總計10次，全都是去中國。曾玟學質詢，縣府如此頻繁地與中國交流，有何成效？

徐耀昌答覆，他也有去日本考察，護照有出入境紀錄可以查，認為曾玟學的資料數據「可能有落差」。到中國考察，主要在參與「廣交會」（中國進出口商品交易會），例如與湖北跟台灣的農特產品嘉年華，盼能爭取長期合約，將縣內農特產行銷到中國。

縣府：當下發現 現場提出抗議

曾玟學說，出國考察並非不好，但也不能「把雞蛋放在同一個籃子」，他也認為，「台灣與中國交流必須要在平等、對等」的條件下；他指，2018年縣府工商發展處帶苗栗廠商到中國義烏參加商品博覽會，攤位卻寫「中國台灣展區苗栗展團」，質疑被矮化。

對此，工商發展處長黃智群說，這是對岸邀請的博覽會，去年由主辦單位統一布置，當下即發現，並現場提出抗議；今年此時正受邀參展，縣內廠商爭取自行布置，現在布展中，以「好客苗栗」形象為主軸。

赴中歐考察報告 建議只有兩行

另外，曾玟學也提出縣府去年赴中歐地區進行文化觀光暨城市經濟建設與發展出國考察報告，由副縣長帶隊，全部18頁報告，17頁全是圖片與旅行社的行程，且報告末的建議，僅有「未來本縣可加強當地特殊景觀或歷史文物解說人員教育訓練，往往詳細的解說，才能深度瞭解在地生活及更深層之意含」兩行。

曾玟學批評，這兩行的內容根本是「廢話」，去中歐10天，所有照片看起來就是旅行團，根本拿公帑出國旅遊，觀感不佳。民政處負責撰寫這份報告，處長彭基山說，議員點出問題，確實也有改善空間，會讓內容更豐富化。

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