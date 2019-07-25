訂票選項只有「中國台灣」 粉專：保護個資 再便宜都不買！

2019-07-25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕「肯腦濕的人生相談室」今天在臉書分享「Trip.com」的地區選項，僅提供台灣「中國台灣」可勾選，該粉專直呼「‪『Trip.com』的票再便宜，我都沒辦法接受選這個選項。」並提醒網友在使用所屬企業「CTRIP 携程」旗下相關網站時，如「CTRIP 携程（攜程旅行網）」、「永安旅遊」，以及「Skyscanner（天巡網）」等，也須務必謹慎，以保障個資隱私的安全。對此，網友紛紛表示贊同，並直呼難以接受「中國台灣」這種說法，「凡是看到中國台灣都直接拒用」、「有這種（中國台灣）選項的，我一概不用，反正也沒多便宜，而且還要擔心個資外洩」，也有網友提供訂票技巧，跟網友們分享自己是如何不透過該網站訂票，也能以划算價格購票的技巧。

根據該篇貼文指出，「Trip.com」與 「CTRIP 携程（攜程旅行網）」、「永安旅遊」，以及「Skyscanner（天巡網）」‬等企業，都同屬同一個中資集團「攜程旅行網」旗下，也提醒網友，為了保護個資，在使用上述相關網站時，務必謹慎留意個資的保護。

留言處，網友驚呼，不敢置信「skyscanner也是攜程的！？」，也有不少網友說，絕不接受「中國台灣」這種說法，「凡是看到中國台灣都直接拒用」、「有這種（中國台灣）選項的，我一概不用，反正也沒多便宜，而且還要擔心個資外洩」，也有網友分享自己是如何不透過該網站，仍能以划算的價格購票，其實就是「先用『skyscanner』找到最便宜的機票，再用其他平台搜尋同時段的那個便宜機票，（就能）成功訂到便宜的機票！」也有網友嘆道，「還是有人會說不要理他就好」。

根據維基百科，「CTRIP 携程」持有「台灣易遊網」超過一半的股權，以及香港「永安旅遊」高達90％的股權；而在2016年以14億英鎊鉅額收購全球大型的旅遊搜尋平台「Skyscanner（天巡網）」，並在2017年收購美國社交旅遊網站「Trip.com」，自此「Trip.com」的技術也一併被整合到「CTRIP 携程」旗下公司「Skyscanner（天巡網）」。

「攜程旅行網」的爭議記錄也不少，2015年一名上海市民向攜程網申請退票，但攜程客服竟表示「退訂費用」與「購票費用」一致；而一名北京市民辦理了退票手續，退票費竟高達100％，相當於「票價全額」；2018年一名深圳市民，在訂票後不到20分鐘辦理取消訂票，然而攜程客服以機票已經出售為由不予取消，表示如果仍要取消，將收取18524元機票費作為退票費，而後該市民查詢航空公司官網，卻未查詢到機票出票的資訊。多起「高額退票費」事件也引起相當大的爭議。

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