桃園立委第五選區 蔣絜安代表出征：為自由民主而戰

2019-08-06 15:13

［記者許倬勛、魏瑾筠／桃園報導］2020大選逼近，立法委員選舉桃園市第五選區（龍潭、平鎮）民進黨提名立法委員選舉桃園市第五選區（龍潭、平鎮）終於拍板定案，確定由現任不分區立委蔣絜安出征，她說，明年選戰至關重要，為了守護自由民主，不論這一仗有多難打，都會勇敢承擔。

蔣絜安與客家族群淵源頗深，除出身苗栗客家庄，也是「客家文學之母」鍾肇政媳婦，2014年被市長鄭文燦延攬擔任客家事務局長，執掌工作期間頗受地方好評，去年遞補不分區立委，到了中央持續為客家族群發聲，綠營上下認為蔣是投入龍潭、平鎮客家選區的最好人選。

國民黨經營第五選區，被視為傳統藍營票倉，蔣絜安說，不論局勢有多麼不利，既然黨需要她就不會逃避，個人的政治生涯成敗事小，這一仗更關係到台灣民主自由的未來，只能勇敢承擔，很謝謝黨內的其它同志謙讓，未來大家的目標一致，會全力以赴。

民進黨桃園市黨部主委張火爐指出，昨天由市長鄭文燦和他共同主持協調會，出席者還有中央黨部組織部副主任林固男及市議員楊傢良、張肇良等人，與會人士一致推薦，由現任不分區立委蔣絜安代表出戰。

張火爐說，經討論後已將建議名單送給中執會，因提名權在中央黨部，須待明天中執會確定通過後，才會正式徵召，過去中央黨部都會尊重地方黨部意見，蔣絜安可望獲得提名。

鄭文燦也為蔣絜安背書，他說，蔣勤跑基層、連接在地，不論擔任客家局長或立法委員，都有很好的成果，可說是客家文化的推手及代言人，由她擔任立委，也會幫桃園及客家加分。

國民黨在第五選區原有現任立委呂玉玲、市議員舒翠玲及黃敬平角逐參選，經民調初選由呂玉玲出線拚連任；日前綠黨歐陽霆也宣布將投入立委選舉，待蔣絜安正式提名通過，第五選區戰情將可明朗許多。

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