永齡執行長劉宥彤：郭董認為柯從政初衷 跟基金會很相關

2019-08-06 15:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今創立台灣民眾黨，前鴻海董事長郭台銘並未出席，但送的花籃不僅引用柯語錄「找回良心的初衷」還有藏頭詩「台銘」。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤到場，她受訪堅稱「個人身分來」，郭台銘未叫她傳話，但郭認為柯從政初衷，跟永齡基金會業務很相關；她也不諱言，市長室主任蔡壁如昨邀請郭台銘之子郭守正到場，但最後由她代表基金會了解狀況。

不過，媒體也提及國民黨總統參選人韓國瑜打給郭台銘多次但都轉至語音信箱？劉宥彤回說，「我沒問郭董，不曉得語音信箱事情，韓有沒有留言？或留什麼？我不曉得，無法回答」；至於郭台銘是否有話要回覆韓？劉也說，郭沒有提過，她比較難回答。

媒體追問，民調顯示不管郭台銘柯文哲配、柯文哲郭台銘配選總統，都會贏總統蔡英文、國民黨韓國瑜，劉宥彤回應，民調參考就好，這是假設性問題，大家真的不用太在意。

柯文哲今開民眾黨創黨大會，各界人士花籃都放在一樓大廳，媒體發現唯獨郭台銘、王金平的花籃放在二樓演講會場，而郭台銘花籃還有寫著「台灣安定繁榮是共識、銘記找回良心的初衷」，還有藏頭詩「台銘」。

劉宥彤起先還說，花籃並非她經手，不知道詩的含意；媒體轉述內容後，她才說「找回良心」這件事情，應該是他們跟郭台銘講的；並指昨天要送花的時候，郭台銘也有詢問一下大家，柯文哲從政有何特別名言、理想初衷？她提到，柯強調政治就是找回良心，郭追問還有其他的嗎？她回說關懷弱勢吧！郭接著也回那跟永齡基金會業務很相關。

劉宥彤說，郭台銘沒有要傳什麼話，她今天到場，只跟郭台銘之子郭守正說。她表示，今天也不代表郭台銘，昨天市長室主任蔡壁如致電，蔡指今天會蠻熱鬧的、會有很多年輕人到場，由於永齡基金會想做青年平台，蔡也表達這和他們創黨理念很相同，不妨來看看；蔡也問郭守正可否一起來？但她說，郭守正不太出席這樣場合，就由她代表基金會來了解台民黨狀況。

至於永齡基金會平台未來是郭台銘從政下一步？劉宥彤回應，其實永齡做很多平台耶！他們也做農業耶！醫療平台啊！青年平台也陸續不斷邀約董事長演講座談，郭台銘明顯感覺到台灣年輕人對置身處境及未來的焦慮，到底應該怎麼找自己下一步、目標設定等，平台滿多方向要為年輕人提供服務，如公共事務、創新創業，涵蓋層面蠻廣的，跟從政沒有太大關係。

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