紙風車被中市府刁難 導演點出「他」卻可以借場地

2019-08-06 08:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對紙風車劇團以「台中市政府不歡迎」取消本週六日在西屯及豐原舉辦的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」演出。知名導演陳文彬嚴詞抨擊，韓國瑜向台中市借場地辦造勢，就不是政治活動？紙風車下鄉表演，就叫政治活動？所以就不出借公共場所，這是哪門子標準？

陳文彬表示，他曾在以前的台中縣政府服務過兩年，很深刻清楚知道台中縣的城鄉資源落差有多大，特別是藝術、文化活動，但台中市長盧秀燕因為出身台中市區，當然不會懂得以前舊台中縣幾個鄉鎮的難處；如今台中縣市合併，鄉鎮市公所全改成了區公所，一旦市長偏頗行政，瞧不起邊陲偏鄉，區內居民權益不但受損，還無處可申冤。

陳文彬以他曾任彰化縣文化局長為例，爭取免費的大型藝文活動到鄉鎮演出都來不及了，豈有「刻意刁難」之理，因此，他爭取到金枝演社的《祭特洛伊》在溪州鄉演出，國藝會貨櫃劇場在伸港福安宮演出，還要感謝紙風車劇團到埤頭跟社頭等地來演出，如果是紙風車劇團願意來彰化的話，一定全力配合，哪有把這麼優質劇團趕走的道理呢？

陳文彬強調，他無法理解紙風車的演出完全不花公部門一毛錢，完全不收取任何門票。這麼好的劇團卻被台中市政府刻意刁難，他支持紙風車劇團不要再進台中市演出了，因為全台灣沒看過紙風車劇團演出的偏鄉兒童還很多，不需要被如此羞辱。

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