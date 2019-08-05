紙風車怒取消台中演出 永安國小：難道場地收費錯了嗎？

2019-08-05 22:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕紙風車原訂10、11日在台中市南陽國小及永安國小舉辦「紙風車368鄉村兒童藝術工程」演出，今紙風車發表聲明因遭政治介入取消，其中南陽國小校長楊朝銘指出，不但掛名協辦也未收費，未曾有政治介入；永安國小校長陳靜姿則指出，向來以有市府協辦的活動才會掛名協辦，雖未協辦且有收場地費，但一開始就同意出借且行政全力支援，不明白為何被指政治介入，「難道收費錯了嗎」？

南陽國小校長楊朝銘指出，早在半年前就接獲紙風車該活動申請，該校考量學校本來就是開放空間，且活動屬公益性質，不但同意出借，更同意掛名協辦，沒收場租費用，行政系統傾全力協助，還特別掛上紅布條及割草預備，他強調，「連市府都不知學校借場地」，何來政治介入，現被一句話推翻取消活動，今日消息傳出後，湧入不少指責電話，校方倍感無奈，也覺不公平。

楊朝銘另指出，就算學校收場租，也是依規定辦理，不能說收場租就有錯。

永安國小校長陳靜姿直到接獲本報詢問才得知紙風車取消演出一事，她說，因學校場地屢有各單位來借用，向來以有市府公文同意協辦的活動學校才會同意掛協辦單位為原則，以示公平；這次因沒有市府公文，學校依場地出借規定辦理，酌收1萬2千元場地費及1萬元保證金，保證金若事後沒有場地使用疑慮會退回；她說，連學校家長會長日前借學校場地辦活動，學校也是依規定收場地費，相關原則沒有政治介入考量也沒有針對性。

陳靜姿指出，學校雖未掛名協辦，但紙風車來借場地的第一時間就同意出借且行政全力協助，包括原本足球隊有暑訓及學校工程，均特別自演出前一天到演出後共3天暫停以騰空場地，甚至連雨天備案學校都騰出永安館，並配合行政資源安排職工出勤人力協助清理人潮進校的廁所等清潔問題等，因紙風車演出深受學生喜愛，甚至在6月時就跟學生宣佈這項演出消息。

陳靜姿強調，前兩天紙風車還有跟學校確認最後動線問題，一切都準備就緒，不明白為何會引來風波，對停演消息倍感錯愕，「難道酌收費用錯了嗎」？

台中市新聞長吳皇昇指出，市府支持公益活動從不預設立場，此次活動純是因既未向市府申請補助或由市府共同策劃，市府依規不得作為主辦或協辦單位，但學校均有出借場地；吳皇昇指出，是否因其中南陽國小免費租借、永安國小有酌收費用，兩校規範不同引起誤解，市府會主動向劇團說明清楚。

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