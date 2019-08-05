紙風車受刁難取消台中演出 綠委質疑中市府違反《文基法》

2019-08-05 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕紙風車劇團今天突然在臉書宣布取消原定在本月10日於台中市西屯區永安國小等兩場演出，直稱原因是因為中市府「不歡迎」，不准公所協助、也不准學校提供場地給其使用，最後選擇付錢租借，卻要簽切結書外加一堆但書...，讓紙風車覺得備受糟蹋，遂取消演出，引各界譁然。對此，台中市民進黨籍立委張廖萬堅在臉書上質疑自稱媽媽市長的盧秀燕「這是文化城的藝術水平嗎？」並籲請文化部調查台中市府是否有違《文基法》

紙風車今天表示因為中市府質疑其政治色彩，百般刁難，嘆「政治立場從來都不是我們考量的範圍，為孩子的歡笑都是可以一起努力。因此，如果連我們自己募款的公益演出，都受到地方政府的阻撓，我們只能承認我們能力不足，無法完成照顧全臺灣孩子的心願」，宣布取消這週末在台中的演出。紙風車文教基金會執行長李永豐也在臉書上痛斥，若台中不歡迎，未來的公益演出會全數跳過台中！

對此，立委張廖萬堅今傍晚在臉書上質疑：「市府不歡迎紙風車？文化部應查是否有違《文基法》」表示自己過去就曾多次邀請紙風車的經驗，每一次都能帶給孩子們快樂的回憶，「很難理解怎會用『政治色彩』來指控劇團、妨礙演出。」認為中市府可能違反了《文化基本法》「國家應建立友善平權之文化環境」的規定，希望文化部能夠站出來調查，要求市府檢討，還給台中市民友善親近文化的環境。

張廖萬堅也表示，像紙風車劇團這類的公益演出在台中舉行，過去不管是胡志強或是林佳龍任市長，其教育局所屬學校及文化局都樂於掛名指導單位或協辦，全力協助相關事宜，而今卻被爆出市府因政治因素刁難劇團，讓人不勝唏噓。張廖萬堅最後承諾，「為了不讓家長孩子失望，我決定『挺身而出』、『撥亂反正』，爭取企業支持，邀請紙風車劇團在11、12月空檔期，加碼在西屯演出兩場，敬請期待！」

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