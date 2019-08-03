接受李婉鈺加入台民黨？柯P：這個問題有趣

2019-08-03 17:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台北市長柯文哲宣布組台灣民眾黨，有意參選台北市第一選區立委的前新北市議員李婉鈺，也表態有意願入黨，引發館長陳之漢不滿，在臉書po文嗆若台民黨收她就不支持，強調「就算柯P是自己大哥都一樣」。對此，柯文哲今天在苗栗被媒體問及「李加入台民黨你接受嗎？」柯文哲笑回，「這個問題有趣！」

日前，柯文哲宣布組黨，無黨籍的李婉鈺表態有意加入，並將自己比喻為千里馬，「但少了伯樂」，且李強調，她父親也是醫界大學長、台北醫學院校友會理事長，家族跟醫界關係良好，屬醫藥幫。

去年10月間，李婉鈺競選新北市議員時，與館長因洽談直播未果鬧翻，館長多次開直播飆罵李三字經，李憤而提告館長妨害名譽，兩人對簿公堂，恩怨持續至今。因此館長知悉李有意加入台民黨，氣得在臉書po文嗆聲。

館長寫道「你敢加入我敢反你，就算柯P是自己大哥都一樣，今天只要台民黨收你，我從今爾後就不支持，你這種人玩我弄我還炒新聞，你這種人別來柯P身邊，你不夠資格！」

柯文哲今天下午在苗栗縣公館鄉紅棗園採紅棗時，被媒體問及「李加入台民黨你接受嗎？」柯笑回「這個問題好有趣！」也表示，李的爸爸是很老實的人，是醫學系畢業，但畢業後，只當了2年醫生。但柯似乎不知道館長與李的糾紛，還問媒體「館長為何與李婉鈺吵架？」

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