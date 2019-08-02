柯P組黨》柯文哲拒談統獨 他舉例狠打臉

2019-08-02 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，為政壇投下震撼彈，1日他說明創黨理念，表示他從不認為「九二共識，一中各表」、台獨或統一是中心思想，「讓人民過好生活就是我個人的中心思想」。但有網友舉例打臉，市長不談統獨沒問題，但將身為一個政黨領袖，就必須面對這個問題。

柯文哲1日於北市府召開記者會，說明自己決定成立「台灣民眾黨」一事，他說，常常有人批評他沒有中心思想，其實他的中心思想是「台灣整體利益，人民最大福祉」，他從不認為「九二共識，一中各表」、台獨或統一是中心思想，「其實，讓人民過好生活就是我個人的中心思想」。

柯文哲提到，「台灣民眾黨」就是「以台灣為民、以民眾為本」，「我們希望台灣就是我們，我們就是民眾」，也希望在藍綠之外台灣是不是有另外的選擇機會。

對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，「身為一個市長不談統獨沒問題，但是將要身為一個政黨領袖，就必須面對這個問題，因為台灣一但被中國併吞，台灣人民絕不可能過上好生活。要不要解決問題，你自己看著辦 ，但不要告訴我們，把問題擱在那邊他就會自己解決，天底下沒這麼好康的事」。

「不禮貌鄉民團」更舉例打臉柯文哲，「如果今天你身為一家之長，你告訴底下的孩子們『冬天夏天雨天都不重要』，重要的是『人不要感冒生病就好』，但是要怎麼應對天氣變化卻完全不提，這不是廢話又是什麼？？」。

網友紛紛留言，「千萬不要期待柯P會跟你解釋清楚，因為他就是想打模糊戰略。」、「這種中心思想不就跟台灣安全，人民有錢一樣嗎」、「又來一個發大財的...」、「他的說法跟『貨出去、人進來，高雄發大財』有何區別，講廢話」、「他還是跟你打太極，用一些騙術去麻醉中間選民。」。

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