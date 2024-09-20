黃珊珊拉東方文華救火京華城 游淑慧點出二者不同

游淑慧今上網路節目，解釋東方文華酒店與京華城兩者間的不同。（翻攝自Youtube/不演了新聞台）

2024/09/20 14:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕針對京華城容積率案，民眾黨立委黃珊珊昨（19日）召開記者會稱京華城容積獎勵是通案，並舉例先前郝龍斌市府中泰賓館改建東方文華酒店，獲25%容獎。對此，國民黨北市議員游淑慧今表示，此案是馬英九市府時代規劃，且是「住變商」獲利空間小，並回饋給市府許多公益項目，時間長達15年。

游淑慧今上網路節目「誰來早餐」表示，中泰賓館改建東方文華酒店，更改土地使用分區「住宅區」變為「商業區」，跟京華城從「工業區」改為「商業區」的前提不同，後者可以獲得的利益較多。此外當初中泰賓館改建，最終容積率僅提升至400多％，不像京華城暴增至560%。

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游淑慧指出，當時東方文華同意15年內回饋公益，包含每年要撥出商務旅館365個房次免費供市府運用，也要每年提供16天金融會議中心給市府使用，作為市府舉辦會議使用，也要認養周邊綠地等。但京華城僅做耐震建築、綠建築等「自利」項目，就可以獲得容積獎勵。

此外，游淑慧也指出，東方文華迄今本來也應該持續回饋，但當時東方文華酒店因疫情影響營運，前台北市長柯文哲在卸任前便同意，讓東方文華僅用1.3億元的代價結清當時價時約16億元的容積，可說是「超划算贖身」。

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