柯P組黨》衝擊時力選情？ 王浩宇爆：台灣民眾黨民調領先

2019-08-01 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（1日）上午正式宣布將組「台灣民眾黨」，外界評估，時代力量支持者與柯P有高度重疊，明年立委選情可能會受到衝擊。對此，綠黨桃園市議員王浩宇爆料，最新民調出爐，台灣民眾黨支持度達到6.1%。

柯文哲今正式宣布籌組「台灣民眾黨」，上午接受媒體聯訪，日前宣布退出國民黨的台北市議員鍾小平也到場。柯文哲稱要期許自己「找回良心，莫忘初衷」，並指出組黨的主要目標將是立法院。至於何時決定參選總統，他透露，9月上旬會做最後決定。

對於柯文哲組黨被外界認為會衝擊明年時力立委選情，立委黃國昌今天表示，其實不擔心，對很多年輕人及理性選民來講，選擇的是人才與價值，柯文哲組黨後，就不是只有柯文哲一個人的事情，後續還是要看推派的人才與不分區的名單。

對此，王浩宇今（1日）在臉書爆料，昨晚最新的民調，「台灣民眾黨6.1%、時代力量 4.7%、綠黨2.5%、基進黨2.4%」。他還說，「某個搖擺的政黨」幾乎是腰斬，反倒是堅持台灣價值的政黨，沒有受到柯文哲組黨的影響。

網友也紛紛留言「時力跟柯本來支持者就一大塊重疊，只要民進黨沒變多就好」、「立場不明確，沒有中心思想跟民主價值，一定要淘汰！」、「好恐怖，時代整個被掏空」、「搖擺政黨經歷這麼多人揮霍 還超過3%喔？？？」、「沒有中心思想很可怕的」。

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