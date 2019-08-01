柯P組黨》暗諷創黨精神 段宜康「高級酸」網友推爆！

2019-08-01 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（1）日上午正式宣布籌組「台灣民眾黨」，幕僚透露選在8月6日召開創黨大會是因為蔣渭水和柯文哲同在那天生日，柯文哲認為有責任繼承蔣渭水的職志。對此，綠委段宜康用自己的生日來暗諷柯文哲的創黨精神，網友見狀大讚「這酸法...有點高級」。

柯文哲7月31日被爆要創立台灣民眾黨，今（1）日對外說明，柯今正式宣布籌組「台灣民眾黨」，上午接受媒體聯訪時稱要期許自己「找回良心，莫忘初衷」，並指出組黨的主要目標將是立法院；至於何時決定參選總統，柯文哲透露，大概9月上旬會做最後決定。

柯文哲幕僚則透露，會選在8月6日召開創黨大會，是因為蔣渭水和柯文哲同天生日，柯認為有責任繼承蔣渭水的職志；但蔣渭水的外曾孫女鍾法藍對此不以為然，在臉書發文怒轟柯文哲，「比韓國瑜還噁心！」

對此，段宜康在臉書表示，「剛剛去查了一下，發現和我同月同日生的，只有：莫札特的爸爸、孟德爾頌的姊姊、艾森豪的太太、朴瑾惠的爸爸朴正熙，只好放棄組黨了。」暗諷柯文哲「創黨精神」的意圖非常明顯。

網友見狀全都笑翻，留言「我和林志玲同天生日，組台灣美女黨。哈」、「我跟張帝同一天出生，打算組台灣急智黨，以後政府公文都要押韻」、「哈哈好幽默」、「突然覺得吃的東西酸酸的」、「跟某個商人說媽祖託夢要出來選總統一樣好笑」、「這酸法...有點高級」。

也有網友砲轟柯文哲「消費蔣渭水真的超噁心 還兩岸一家親勒」、「那個柯p又再造神 當初很可惜沒推出姚文智（2014年），如今柯也太囂張了」。

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