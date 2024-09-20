揭民眾黨記者會破綻 李正皓：黃珊珊已與威京集團「空中串證」

民眾黨立委黃珊珊與林國成，昨偕同4名黨籍北市議員共同召開聯合記者會，會後並一同高喊「依法行政，拒絕政治追殺」的口號力挺柯文哲主席。（資料照）

2024/09/20 14:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對京華城案，民眾黨立委黃珊珊昨（19日）召開記者會強調，「都市計畫法」本就授權台北市有權自己訂容積率。對此，名嘴李正皓表示，黃珊珊與威京集團已完成空中串證，破綻就在京華城細部計畫中。

李正皓在臉書PO文表示，昨日下午黃珊珊帶著包含林國成等一票民眾黨台北市立委、議員召開「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」記者會，會議中黃珊珊的論點很簡單，黃珊珊說「依《台北市都市計畫施行自治條例第25條》，台北市政府本來就有權限可經由細部計畫可自訂容積率獎勵，而這個容積獎勵上限就是20%，京華城完全合法。」

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李正皓指出，黃珊珊的論點與威京集團的聲明一模一樣，京華城是都市計畫，不是都更案，這就是柯文哲、沈慶京、黃珊珊訴訟策略，其實很高明，但這件事有天大的破綻。根據109年11月16日台北市政府公布的<修訂臺北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案>，這個細部計畫案確實做出了基於京華城有綠建築、智慧建築、耐震等設計，給予20%的容積獎勵。

李正皓續指，仔細看細部計畫案的右半邊紅線處「本計畫有關綠建築、智慧建築、耐震設計等獎勵容積本計書未規定事項準用『都市更新建築容積獎勵辦法』規定辦理。」破綻就在這裡，京華城2001年開幕，2019年自行拆除，使用年限才18年，根本不符合都市更新的條件，為何可以「準用」都市更新容積獎勵辦法，這個「準用」是誰準的？誰準誰圖利，就這麼簡單。

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