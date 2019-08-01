陸委會民調：過半台灣民眾認為中國不友善

2019-08-01 20:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國昨宣布停止中客來台自由行，而根據陸委會今天公布例行民調結果，台灣民意認為中共當局對我政府不友善與對我民眾不友善態度，已分別提升至65.5%、51.4%。對於近期香港因為修訂「逃犯條例」引發數百萬人遊行抗議，有64.7%民眾肯定政府支持香港民眾維護自由法治及人權。

調查顯示，近9成民眾不贊成中共「一國兩制」主張（88.7%），反對其不承諾放棄對台使用武力（87.8%），以及高度不認同長期以來對我外交打壓（88.4%）。

超過8成民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（80.2%），反對北京當局對台進行統戰滲透拉攏、分化台灣社會（85.9%），逾6成民眾贊成政府完成國安五法的修正，逐步完善「民主防護網」（61.4%）。

對於蔡總統主張堅守民主，保護主權，絕對不會在壓力下屈服（73.9%），以及主張台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（88.0%），均有七至八成的民意支持；超過8成民眾贊成蔡總統主張台灣2300萬人有權利參與國際事務，不應受到任何政治前提干擾（84.8%）。

本次民調是陸委會委託政治大學選舉研究中心，在108年7月25日至29日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1095份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

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