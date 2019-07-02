陳明通：北京侵犯台灣 做為對外戰略擴張的一環

2019-07-02 23:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天在美國華府指出，中共以褊狹的「一中原則」政治主張、針對性的法律，意圖將台灣地位「國內化」；解放軍機艦頻繁抵近演訓、持續奪取我邦交，壓迫我「去國家化」，並推動單邊措施、同等待遇利誘，將台灣民眾「國民化」。北京當局長期侵犯台灣的事實，是共黨政權對外戰略擴張的一環，台灣作為抵禦霸權的前緣，影響所及，將對全球民主體系與安全，造成巨大且直接的挑戰。

陸委會委託遠景與美國傳統基金會舉辦「兩岸關係：當前挑戰與未來發展」研討會，陳明通致詞表示，近年中共對台施壓手段益加強勢、多元，除了擴大軍事外交威嚇，更利用台灣民主社會的自由開放，以銳實力的統戰與滲透，大肆進行影響力操作，意圖讓台灣社會朝向有利中共的方向演變。北京這些負面舉措不但阻礙兩岸良性互動，也挑戰台灣堅持的民主制度與核心價值。

陳明通說，缺乏民主理念的中國共產黨，倡議以所謂的「民主協商」探索「一國兩制台灣方案」，啟動對台統一進程，更不放棄使用武力；「這是中華人民共和國兼併中華民國的正式宣示」。我們絕不接受「一國兩制」，這已是當前「台灣共識」；更遑論台灣看見香港、新疆與西藏的現在！

陳明通分析，近期美中關係的變化牽動國際政經格局，貿易戰更觸及全球產業、供應鏈的根本性調整。美方對中共內外治理與擴張的關切程度，超越以往，凸顯出台灣長期孤軍奮戰、大聲疾呼的事實。美國行政部門及國會採取聲援、軍售及通過諸多友台法案等實質支持，嚇阻北京對台灣的外交孤立與軍事威脅，這是台美深化合作促進兩岸和平、應對北京當局侵略行徑的有力後盾。

陳明通呼籲，民主與和平是國際秩序及兩岸關係的關鍵；維持台海和平穩定，符合各方利益。北京當局妄圖以「一槌定音」的「方案」解決兩岸問題，終會徒勞無功；放棄「一國兩制」、恢復溝通對話，才能降低台海情勢誤判的風險。而民主化是中共必須前進的改革道路，唯有中共政治改革、實踐自由民主、尊重人權，才能找到和平共處的解方。

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