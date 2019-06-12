國台辦吹捧對港「一國兩制」成功 陸委會：睜眼說瞎話

2019-06-12 22:14

〔記者鍾麗華／綜合報導〕香港社會反對「逃犯條例」修訂的大規模抗議遊行，引發外界對「一國兩制」的質疑。對此，中國國台辦發言人安峰山今天在例行記者會上，堅稱北京對香港的「一國兩制」獲得了舉世矚目的成功。陸委會重批，國台辦吹捧「一國兩制」擺明是睜眼說瞎話。

安峰山稱，「一國兩制」解決香港問題的最佳方案，「香港回歸祖國以來，保持了長期的繁榮穩定，『一國兩制』在香港的實踐取得了舉世矚目的成功，這是不可否認的一個客觀事實」。

安峰山稱，「『一國兩制』在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分聽取兩岸各界意見和建議，會充分照顧台灣同胞利益和感情」。他也批評，「民進黨當局罔顧事實，顛倒黑白，蓄意詆毀『一國兩制』，破壞兩岸關係發展，別有用心，也終將失敗」。

陸委會強調，香港百萬民眾遊行反對修訂「逃犯條例」，就是控訴劣質的「一國兩制」之最佳例證；中共執政失敗才是舉世矚目，更是不可否認的客觀事實。我們也要再次呼籲港府撤回修例，勿一再傷害香港的繁榮穩定。

陸委會說，「一國兩制」在台灣沒有市場，特別是中共打壓人權、斲傷民主、霸凌台灣等種種怵目驚心的離譜行徑，一再提醒我國人及國際社會其政權之狡詐本質。奉勸國台辦深刻檢討反省，勿再自欺欺人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法