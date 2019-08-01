陸委會預估：自由行中客11月起「歸零」

2019-08-01 18:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今天起停止核發來台自由行簽證，陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會表示，「是誰以政治因素，粗暴干預兩岸人民的正常往來？是誰任意剝奪人民基本遷徙與旅行基本權利？」大家看得很清楚，也不證自明。他也說，陸客來台觀光許可證有3個月效期，因此來台人數雖會從8月開始逐漸減少，但預估歸零時間應是在11月1日起。

對於團客是否受影響？邱垂正說，有旅行公會表示接獲陸方縮減團客訊息，觀光局透過台旅會在北京、上海辦事處進行了解，目前尚無法證實。至於是否波及金馬小三通自由行，也還在觀察中。

中國國台辦發言人馬曉光今天以書面答覆相關提問指出，「大陸居民赴台旅遊試點工作於2011年啟動，是在兩岸關係和平發展大背景下，擴大兩岸人員往來和交流的積極舉措，多年來，大陸居民赴台旅遊對台灣旅遊及相關產業發展產生了積極促進作用。」

馬曉光稱，「民進黨當局不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人旅遊試點的基礎和條件。」相信兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展正確軌道上來，大陸居民赴台旅遊能夠儘快回復正常、健康的發展局面。

邱垂正重申，陸客來台自由行係依兩岸兩會換文的「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一」及相關文件辦理，陸方未與我方溝通，片面破壞協議，我方表達嚴正抗議及譴責，後續並將透過旅遊小兩會持續溝通。他也指出，交通部觀光局已致函台旅會，進行相關溝通，但陸方尚未回應。

邱垂正強調，以任何政治理由，阻斷、干預兩岸人民的正常交流，而且「說斷就斷」，是傷害兩岸人民的情感，「我們看到許多的大陸民眾排隊趕快申請簽證，那種無奈的情形」。至於我方是否提出反制？他說，台灣人民依照憲法擁有自由遷徙及旅行基本權利，「我們不會去限制人民的基本權利」。

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