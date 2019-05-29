北京將成立「一國兩制博物館」陸委會批洗腦

2019-05-29 11:14

〔記者鍾麗華／綜合報導〕據港媒報導，北京將成立「一國兩制博物館」，裡面也會設台灣館，中國國台辦發言人安峰山在今天的例行記者會上表示，我們主張「和平統一、一國兩制」，這是解決台灣問題、實現國家統一的最佳方式。

安峰山稱，設立博物館的有關情況，他目前不掌握。但「一國兩制」是為了照顧台灣的現實情況和保障台灣同胞的利益福祉，體現了大陸方面對廣大台灣同胞的善意和關愛。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，會充分吸收兩岸各界的意見建議，也會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。

陸委會則強調，所謂的「一國兩制博物館」，實質就是假博物館之名的對台統戰基地，展示一些錯誤的資料文物，成為未來交流活動的洗腦行程，台灣人民絕不會相信與被蒙蔽。今日香港及新疆、西藏的治理情況都清楚顯示，中共的政治體制充滿缺陷而且不得人心，對於外界毫無吸引力，籌劃「一國兩制博物館」作為統戰拉攏的宣傳樣板，凸顯其對台操作欺騙手法的荒謬與可笑。

陸委會指出，國人倘參與陸方籌劃，而擔任其黨政軍機構職務或為其成員，恐有違反兩岸條例之虞，至於個案是否違法，將由主管機關依具體情節審認。此種刻意設計消滅台灣的統戰平臺，奉勸國人切勿輕易參加，也呼籲國人赴陸應留意我方相關法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱。

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