陸委會公佈中國情勢：貧富差距擴大 逾5億人零存款

2019-07-30 21:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今天公佈第11次委員會議「2019年第2季大陸情勢研判報告」，報告指出，中共第2季GDP成長率6.2％創27年來新低，國際預估中國年度經濟成長走弱。中共國務院5月底推動終身職業技能培訓制度著重「穩就業」。

在社會方面，中共共青團4月推動「鼓勵青年下鄉」，欲解決青年就業及農村發展落後問題；社會貧富差距擴大，逾5億人零存款。中共科技監控新疆維族、美駐中大使訪藏，疆藏人權宗教議題引發國際社會批評。

在軍事動態及區域安全方面，中共強化區域軍事動作，遼寧號航母編隊6月遠訓航近關島、殲-10戰機進駐西沙；中共成功發射巨浪-3飛彈及北斗衛星。中共7月24日發布「新時代的中國國防」白皮書，首次構建新時代中國防禦性國防政策體系，強調堅持永不稱霸、服務人類命運共同體等；近期更藉軍演對外宣示。

此外，港府推動修訂「逃犯條例」持續複雜，6月2度百萬人示威，港府回應宣布暫緩修例，稱已完全停止修法，惟民間仍希「完全撤回修例」等訴求， 7月21日遊行示威者赴中聯辦扔擲雞蛋及噴漆，中共批其挑戰中央政府權威與觸碰「一國兩制」底線，稱處理「港獨」問題，「駐軍法」有明確規定；中共港澳辦更明確定調不能觸碰「3個底線」。

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