北京處理「反送中」學者：放不開、輸不起、給不了

2019-08-01 15:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會日前舉辦第12次諮詢委員會議，題為「香港『反送中』示威遊行之觀察及後續影響」，與會學者指出，近2個月來的反送中抗爭，情勢持續惡化，恐令港府面臨「管治失控的危機」。而北京在香港問題處理上「放不開、輸不起、給不了」，既放不開對香港的嚴格管控，不能輸給抗爭者，也給不了香港人民主，而且愈縮愈緊。

學者認為，由於北京管控力道愈來愈大，港人無法忍受，致造成反送中危機，使北京控制香港遭受挫敗，面子、裡子盡失。而此次「反送中」運動會否對習近平年初所提「一國兩制台灣方案」產生影響或衝擊，未來會朝更緊縮或寬鬆方向調整，值得觀察。

有委員分析，「反送中」象徵香港從反中港社會經濟融合，進入實質「反中」的階段，未來雙方持續性的衝突，將是北京當局無法迴避之重要問題。面對香港11月將舉行區議會選舉及明年立法會選舉等政治因素，香港後續短中長期情勢發展與可能變化，值得密切關注。

部分委員認為，中國在美中貿易戰趨緩下，並不急於立刻解決香港問題，以拖待變應是中國目前面對「反送中」抗爭的最佳方案。另方面，中國應會藉強化對內作為，如煽動民族主義情緒，以形塑習近平相對理性及維持和平之角色。

委員建議，針對「反送中」運動是否可能影響中國政權的穩定性，以及中國可能對港採取之強硬作為，如戒嚴、解放軍進駐及解除「一國兩制」等問題，政府應密切關注，就最壞情況進行各種情境想定，並研擬因應策略。另外，政府應堅拒「一國兩制」，嚴防紅色勢力滲透，並基於相關法令及人道關懷，思考透過政策工具，表示對港人的支持與協助。

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