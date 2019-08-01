中國PO鎮暴片稱「守護香江」 網友：港版文攻武嚇

2019-08-01 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威持續延燒，近日中國軍方釋出可依香港駐軍法出動解放軍維護社會秩序的訊息，之後更發布短片，標題雖寫「不忘初心 守護香江」，內容卻不乏用水炮車向示威民眾噴水、朝民眾開槍等畫面，讓作家顏擇雅質疑，影片裡的街頭巷戰、進屋捉人，是不是會讓台灣人想起二二八？有網友則回應說「歷史總是複製歷史」、「這是港版的文攻加武嚇！」

香港反送中引發的示威抗議持續延燒，解放軍駐港部隊司令員陳道祥昨晚宣稱，近日香港發生一系列極端暴力事件，嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，強調絕不容忍極端暴力事件。解放軍駐港部隊昨晚更在官方微博發表一則「反恐」宣傳片，強調解放軍戰力。

據悉，這則宣傳片名為「不忘初心，守護香江」 ，內容則是反恐、維穩等防暴演練畫面，片中有許多解放軍全副武裝拿著盾牌整齊的步步逼近示威者，以及水炮車向示威民眾噴水、朝民眾開槍等畫面，恫嚇意味十分濃厚。

針對這則影片，顏擇雅在臉書發文指出，三分鐘短片裡的街頭巷戰、進屋捉人、大逮捕，是不是會讓台灣人想起二二八？並指畫面中也出現地對空火箭，難道是要把香港變No Fly Zone禁飛區？顏擇雅也猜想，軍艦場面大概是假設會有港人搭船出逃，打算在海上攔截。其他網友看到後，則在底下留言「不忘初心，蹂躪香江」、「香港是香港人的，守也是香港人守港吧」、「守護的是土地，不是人民。」、「這是港版的文攻加武嚇！」

也有網友詢問，就沒有任何國際組織能夠干涉嗎？對此顏擇雅則回應「很難吧。畢竟是中國內政。外人能做的只是把真相告訴全世界。當然如果解放軍真動武，北京也要付出代價，港獨意識只會更強，全世界都會看見中國沒能力統治香港。中國人民就算短期內支持北京行動，長期來說 （但不知多長） 也會把中國失去香港民心這筆帳算在中共頭上。」

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