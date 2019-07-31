禁自由行還是禁「投奔自由」？李戡：中共憂來台政治庇護

2019-07-31 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國明天起全面暫停觀光客來台自由行，包括北京、上海、廈門、天津、重慶等47個城市都受到影響，官方理由則是「鑒於當前兩岸關係」；不過李敖之子李戡認為，不少人以為這是中共要給民進黨難堪，但其實是因為要避免中國民眾此刻來台灣搞「政治庇護」。

據《中央社》報導，李戡表示，中國來台灣消費的主力是旅行團，不是自由行，若是中國想要威脅台灣觀光業進而影響選情，「該停的是旅行團，而非自由行」。

李戡指出，因為香港「反送中」事件愈演愈烈，讓北京在國際社會上帶來非常大的負面影響，也因此才選在這個時間點關閉來台自由行，不然民進黨執政3年來，早不停、晚不停，為什麼偏偏現在停？

他說，北京政府因為香港事件在國際社會大出洋相，北京現在正全力停損，「限制赴台自由行，也是停損的一個環節」。

李戡說，自由行的行程自由，許多中國人有很多機會接觸台灣各類人士，中國官方也因此難以控制。最近開始有人把台灣當作「政治避難」的選項，例如：中生在台灣開直播，希望在台取得政治庇護；有些中國民眾因為宗教管制問題，舉家從國外來到台灣，也是為了尋求政治庇護。

李戡認為，過去這些事在北京裡都不值一提，但隨著「反送中」的失控，北京對此不得不謹慎預防。李戡說，旅行團因為集體行動，容易管制，但只要有一個中國人來台申請庇護，都會讓反送中給北京造成的衝擊火上加油，這才是此時此刻停止自由行的根本原因。

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