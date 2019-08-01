反送中激發危機意識 港人移居台灣人數暴增

2019-08-01

〔記者黃欣柏／台北報導〕香港反送中事件除了引發國際社會關注，也讓不少港人開始思考是否要移出香港。據內政部移民署最新統計，今年上半年港人申請在台居留的人數比去年同期多出近三成，其中四月及六月份的申請人數甚至比去年成長超過五成，顯示港人移居台灣的意願正在提高。

根據移民署統計，今年一到六月共有一四九七名港人申請在台居留、六一一名港人申請在台定居，均比去年同期的一一六六人、四八七人為多，分別提高廿八．三％及廿五．四％。

從時間點來看，今年三月港人申請在台居留的人數僅比去年同期增加九％多，但在三月底爆發反送中事件後，四月申請人數比去年同期增加多達五十三．七六％，雖然五月份的成長幅度略趨平緩，「僅有」廿四．四％，但六月就又飆漲至五十五．四九％，整體增加趨勢與反送中事件的時間點相符。

事實上，近年香港人民申請來台居留的人數確有明顯成長，根據移民署統計，二○○七年之前，每年港澳申請在台居留的案件都僅一千多件，二○○八年起逐漸成長，並在雨傘運動發生的二○一四年達到最高峰七五○六人，此後每年均維持在五、六千人，且從二○一六年移民署開始分開統計港、澳人數後，每年都有超過四千名港人申請在台居留。

近來的反送中事件則進一步助長港人移居台灣的風氣，移民業者、鷺鳴國際經理張紫俞透露，反送中事件發生後，諮詢移民台灣事宜的港人數量大幅成長了兩到三倍，實際進行的個案也成長兩到三倍，顯示反送中事件確實對港人造成不小衝擊。

內政部長徐國勇受訪時表示，最近港人申請來台居留人數確實明顯提高，只要符合申請條件，政府的立場當然是展開雙手歡迎。徐也強調，反送中事件證明「一國兩制」根本是在騙人，台灣人必須努力維持現有的民主自由與生活方式，絕對不能接受一國兩制。

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