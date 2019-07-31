不太聽話？環評委員大換血 觀塘案退席4人未獲續聘

2019-07-31 18:31

〔記者劉力仁／台北報導〕明天8月1日環保署新環評委員上任，14位學界環評委員之中，符合續任資格的7位學者被換掉6人，只有成功大學環工所教授吳義林續聘，由於這一屆環評委員「意見很多」，觀塘案、深澳發電廠案、淡北道路案都「不太聽話」，大規模被換掉，引起議論。

可續任但被換掉的6位環評委員為王价巨、鄭明修、劉益昌、王文誠、劉小如、李克聰；去年9月觀塘案環評，鄭明修、劉希平、李克聰、王文誠及王价巨等5位委員集體退席，其中劉希平因已兩任無法續任，另外4位可續任但被換掉。

沒有續任的委員表示，環評委員會運作30幾年，基於經驗傳承原則，只要委員有意願，幾乎都會獲得續任，他也表達續任的意願，但仍被換掉，他自嘲說「自己不聽話吧」。

根據環保署「環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，除主任委員、副主任委員為當然委員外，有關機關代表5人，其餘委員14人，由主任委員就具有環評相關學術專長及實務經驗之專家學者中聘兼。環評委員由1屆2年，可續任一次。

環保署訂定「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」，依該遴選要點規定，受推薦之專家學者須具備環評相關學術專長及實務經驗，並符合下列資格之一：

一、從事環評相關項目之技師，滿8年以上者。

二、國內大專院校專任副教授（含）以上。

三、曾任登記立案環保公益團體負責人，滿3年以上者。

四、曾任各機關環評委員會委員，滿2年以上者。

五、曾任學術研究機構環評相關項目副研究員（含）以上。

六、其他經遴選委員會專案認定者。

專長涵蓋「生活環境」「自然環境」及「社會環境」3大領域之專者專家，包括空氣品質、噪音與振動、水資源與水污染、廢棄物與資源循環利用、土壤與地下水、毒性化學物質、健康風險評估、氣候變遷與能源、環境規劃與管理、海洋海岸島嶼、地形與地質、水土保持、防災、生態系統、社會、產業經濟、區域經濟、土地利用規劃與管理、景觀規劃、文化資產等。

因為環評會議審查重大或社會關注案件時常以線上直播供各界觀看，常有環評委員反映壓力很大，因此環保署要求下屆環評委員必須同意被直播，否則無緣擔任環評委員。

明天起新任民間環評委員名單，台中教育大學科學教育系教授白子易、成大環工系特聘教授朱信、中央環工系教授江康鈺及李俊福、中國醫藥大學職業安全與衛生學系教授江鴻龍、成大環工系教授吳義林、高雄大學土木與環工系教授袁菁、中原大學環工系教授游勝傑、台大教授生態學與演化生物學研究所教授李培芬、台大植病系教授洪挺軒、中山大學生科系特聘教授張學文、海洋大學海河工程系教授簡連貴、台北大學自然資源所教授李育明、政大地政系教授孫振義。

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