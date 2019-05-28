環評委員遴選開跑 除專業外還要願意被直播！

2019-05-28 15:56

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署現任環評委員將於7月31日任期屆滿，環保署公開接受各界推薦，被推薦人選除了必須具有專業成就之外，還要願意被直播！

環保署綜合計畫處長劉宗勇表示，目前第12屆環評委員即將於7月31日任期屆滿，即日起至6月11日止公開接受法人、機關、大專院校、學術研究機構、環保公益團體推薦專家學者擔任第13屆環評委員。

根據環保署「環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，除主任委員、副主任委員為當然委員外，有關機關代表5人，其餘委員14人，由主任委員就具有環評相關學術專長及實務經驗之專家學者中聘兼。

環保署訂定「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」，依該遴選要點規定，受推薦之專家學者須具備環評相關學術專長及實務經驗，並符合下列資格之一：一、從事環評相關項目之技師，滿8年以上者。二、國內大專院校專任副教授（含）以上。三、曾任登記立案環保公益團體負責人，滿3年以上者。四、曾任各機關環評委員會委員，滿2年以上者。五、曾任學術研究機構環評相關項目副研究員（含）以上。六、其他經遴選委員會專案認定者。

劉宗勇表示，請各界推薦專長涵蓋「生活環境」「自然環境」及「社會環境」3大領域之專者專家，包括空氣品質、噪音與振動、水資源與水污染、廢棄物與資源循環利用、土壤與地下水、毒性化學物質、健康風險評估、氣候變遷與能源、環境規劃與管理、海洋海岸島嶼、地形與地質、水土保持、防災、生態系統、社會、產業經濟、區域經濟、土地利用規劃與管理、景觀規劃、文化資產等。

環評委員一任2年，可續任1次，每一屆環評委員也需半數更新，這一屆有7位委員無法續任，下一屆至少將有7位新面孔。

環評會議審查重大或社會關注案件時常以線上直播供各界觀看，因此常有環評委員反映壓力很大，環保署規定，欲擔任下屆環評委員必須同意被直播，否則無緣擔任環評委員。

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