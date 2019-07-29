國安私菸案》藍要陳菊負「政治責任」 黃國昌緩頰：不太妥

2019-07-29 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕國安局私菸案進入第8天，立法院國民黨團今日召開記者會，再度點名總統府秘書長陳菊要負「政治責任」，不該切割；陳菊則強調，「如果有任何我的責任，我絕不逃避，我會承擔」。對此，揭發私菸案的立委黃國昌表示，目前尚未有任何一環，是在總統府秘書長權責範圍之內。

綜合媒體報導，黃國昌今受訪時替陳菊緩頰，他說，目前沒看到有任何一環在陳菊權責範圍之內，且應該由她下台負責的，他認為，國民黨團在無其他事證情況下，就把該案連結到陳菊，這實在「不太妥當」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法