國安私菸案》挨批神隱 陳菊：我不是會逃避責任的人

2019-07-29 15:37

〔記者謝君臨／台北報導〕國安私菸案進入第8天，被國民黨立委指控神隱多日的總統府秘書長陳菊今表示，「如果有任何我的負責任，我絕不逃避，我會承擔，這部分很清楚，該誰負責就應該要負責，我不是一個會逃避責任的人」。

陳菊今出席立法院副院長蔡其昌新書發表會，媒體關心國安私菸案後續，詢問陳菊相關回應；被問到國民黨指控，「陳菊的人」涉入特勤走私菸案？陳菊澄清，她在總統府辦公室所有的人，沒有這樣的事情（涉入私菸案），如果抹黑不實，我們當然要澄清，如果澄清不夠的話，我們保留法律追訴。

對於有網友不實指控，指走私案主嫌吳宗憲是陳菊的人？陳菊說，網友說吳是她10年前的人馬，她沒有什麼人馬，10年前她是高雄市長，這不是事實，已報警請警方處理，並依法追訴，我們不知道網友是誰，是警方追查後才得知，是誰不重要，這種抹黑、扭曲、造謠，台灣社會不能助長這樣的風氣，才報警處理。

陳菊指出，現階段要不要提告，我們會斟酌，對於抹黑、造謠，對我們人格上很多不實的指控，我們當然要澄清，

媒體詢問陳菊，國民黨立委認為，國安局前局長彭勝竹也不知道此事，但已下台負責，「您是否負起政治責任？」；陳菊強調，如果有任何她的負責任，她絕不逃避，她會承擔，這部分很清楚，該誰負責就應該要負責，她不是一個會逃避責任的人；現階段就是全力配合司法調查。

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