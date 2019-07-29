遲到39分鐘又取消聯訪 韓國瑜︰可以讓我喘一口氣嗎…

2019-07-29 13:32

〔記者方志賢／高雄報導〕將代表國民黨參選下屆總統的高雄市長韓國瑜，今上午參加小港區鳳林國中冷氣機、空氣清淨機雙機啟用活動，卻遲到39分鐘，讓準備表演的學生在太陽下枯等，而原定聯訪也臨時喊卡，韓國瑜只回說「可以讓我喘一口氣嗎，我正在視察學校！」完全不受訪。

除了取消聯訪行程，韓國瑜下午原本要出席「旅港台商鄉僑各團體」捐贈活動，也改由副市長葉匡時出席，媒體追問他是否因為時機敏感？韓國瑜卻未做回應。

高雄市教育局、環保局推動「校園雙機（冷氣機、空氣清淨設備）」計畫，以先「工業區」後「市區」原則逐年完成；首批鄰近工業區的34校，將於9月底前全面建置完成，可嘉惠6萬3000名學生。

韓國瑜致詞表示，高雄市面對極端氣候、空氣汙染，對孩子健康傷害很大，市府團隊克服萬難，且在各界善心人士協助下，希望給師生舒適的上課環境，預計需要2億7000萬元，目前善心捐款有1億4000萬元，不足經費由教育局支應。

韓國瑜說，40多年前新加玻政府部門要裝設冷氣，一度引起大反彈，當時新加玻政府排除萬難裝設冷氣，看起來政府花了一大筆裝設費用及每月電費，但行政效率卻大幅提升，也提高工業生產及競爭力。

韓國瑜說，各界可能對裝設冷氣有不同意見，不過在舒適環境下，學生學習興趣大幅提升，長遠來看，這項教育投資及善心人士的義舉是划得來的。

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