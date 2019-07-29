港澳造勢團訪藍營 和統會常務理事湯麟華未出席

2019-07-29 13:23

〔記者林良昇／台北報導〕「港澳各界台商鄉僑造勢團」今到國民黨中央黨部拜會，有中國和平統一促進會香港總會常務理事身分的副團長湯麟華因身分敏感，並未出席，團長張佐民今受訪表示，湯麟華對中華民國的熱愛無問題，但他忍辱負重，所以不隨團活動。

國民黨全代會昨提名高雄市長韓國瑜參選總統，「港澳各界台商鄉僑造勢團」參加韓國瑜造勢活動，今拜會國民黨中央黨部，但該團副團長、工作小組召集人湯麟華具有中國和平統一促進會香港總會常務理事身分，遭外界質疑。

張佐民在國民黨中央黨部受訪時表示，國民黨昨已正式推出韓國瑜參選總統，相信鴻海創辦人郭台銘是有大智慧的人，國民黨明年重新執政才是首要目的，他們回來就是為國民黨加油打氣。

關於湯麟華的國和平統一促進會香港總會常務理事身分，張佐民強調，湯麟華的父親是黃埔軍校很早期的將軍，也是中華民國的抗日將軍；湯去年也回台灣參加雙十國慶，擔任團長，而且每年在香港舉辦雙十國慶慶典，湯都是籌委會主席團的主席之一，湯本人熱愛中華民國是沒問題的。

張佐民說，湯麟華基於考量，不參加這次的隨團活動，但這種抹紅、抹黑，是別人慣用的手法，這件事情，中華民國的百姓應該都很清楚。

造勢團表示，在場的每一位港澳台商鄉僑同胞們，都是懷著熱愛中華民國的心而來。成團起因是於今年3月份高雄市長韓國瑜到香港為高雄拼經濟、外銷時，港澳台灣慈善基金會、港澳台灣同鄉會、香港台灣婦女協會及旅居港澳台商鄉親們自發性募款500萬元支持高雄農民採購高雄農產品，並於6月底完成採購合約，此行將把售後善款250萬元捐贈予高雄市「珍珠媽媽計畫」專案，另外一半將捐予香港慈善單位。

造勢團強調，對於執政黨3年來各項施政政策感到失望與困惑，使得對台灣下一代的未來感到擔憂，因此堅定了他們要站出來的決心。他們此行的訴求淺顯易懂，希望國民黨推出總統候選人之際，秉持建國建黨的初心，以解決民生困苦為首要，於2020總統選舉革新團結、重返執政，讓台灣安全，人民有錢。

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