反送中越演越烈 柯P：台灣強大才能提供香港更多資源和保障

2019-07-29 12:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕香港《反送中》運動邁入第8週，示威者和警方再次爆發大規模衝突，昨入夜後，警方強力以催淚彈、海綿彈、橡膠子彈武力清場，造成10多人受傷送醫。

台北市長柯文哲上午出席成功市場改建動土典禮前接受聯訪，被問及若中共派武力鎮壓，會否重演六四？柯文哲正色表示，香港問題越演越烈，我們倒是要嚴肅一點，因為一根火柴不會造成大火，香港問題恐怕中國大陸要很嚴肅的面對。

柯文哲說，目前香港的局面很像2013年、2014年台灣的狀況，當民怨沒有解除的時候，結局就是這樣子。

柯坦言自己也在思考這個問題，認為強大的台灣才能夠提供香港更多資源和保障，當台灣太虛弱的時候，中國大陸在處理香港的時候會更不手軟，若是一個強大的台灣，會讓中國大陸在處理香港的時候多一點思考。

他強調，台灣在過去30年民主化的過程，可以給中國大陸一些啟示，特別在蔣經國晚年逐步開放，政治上逐漸放鬆。其實經濟發展到一定程度，不太可能政治和經濟長期分離。

柯文哲說，自己算是去過很多遍中國大陸，中國大陸的經濟成就相當了不起，這點不會有人懷疑，但他也認為政治和經濟的發展不可能長期產生很大的落差，蔣經國晚年的做法，中國大陸可以參考看看。

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