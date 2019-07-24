柯P回應香港慘案 呂秋遠提「這點」：非我理想的政治人物

2019-07-24 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港21日發生慘烈衝突事件，香港市民遊行後慘遭數百名白衣惡煞持械痛打，引發全球關注。台北市長柯文哲日前對此發表看法後，卻反遭網友批評是「閃躲問題」。對此，律師呂秋遠也直言，「看不太懂他（柯）到底想要說什麼」，呂說，如果談到香港、談到中國，就是以逃避、規避、迴避的態度面對，而且精準不失言，「那麼不會是我心目中理想的政治人物」。

日前被問到相關議題時，柯文哲先是回答，「香港每天一樣嘛...問題沒有解決的時候，就會有奇奇怪怪的問題一直浮出來」。接著他又說，「我也知道中國指控CIA出手，美國會說這是你們自己幹太爛」，還說，「國際勢力免不了大家每個人手會伸進去」，柯文哲強調真正的問題是「免疫力好就不怕有細菌」，認為香港社會「一定有不滿的地方」，他還反問，「看看香港再回來想我們台灣，我們何嘗不是這樣？」

事後有網友將柯文哲受訪時的逐字稿貼到PTT上，傻眼覺得柯文哲是在「答非所問」。對此，呂秋遠也在臉書PO文說，其實我看不太懂他到底想要說什麼？呂秋遠質問，市長，這個問題有這麼複雜嗎？如果台北市民在捷運站裡面，被一群白衣人毆打，你的答案會是怎樣？

呂秋遠自答，不就是應該譴責暴民，要求警方「立刻」檢討、懲處、查緝到底？怎麼會搞出這麼複雜的答案？難道這是智商太高的人就容易想太多嗎？而且，市長的答案到底認為反佔中是CIA煽動，還是元朗白衣暴行案是美國介入？如果是前者，那麼他公然侮辱了香港一百萬以上的市民；如果是後者，美國人支持白衣暴行，這樣的想法已經不是智商157可以解釋，可能要智商87才有辦法這麼想。

呂秋遠認為，對於人權表態，是政治人物的基本態度。如果談到香港、談到中國，就是以逃避、規避、迴避的態度面對，而且精準不失言，那麼不會是我心目中理想的政治人物。

呂秋遠也酸，當然，有人肯定認為是，因為他是認真、實作的政治人物。某種程度是啦，因為大巨蛋已經快蓋好了。

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